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1 час назад

Праздники в июле в 2022 году

Мария Иванова

В России в июле 2022 года отмечается более 300 различных праздников, в том числе около 30 профессиональных. Мы составили список, куда включили наиболее значимые праздники в июле, и расскажем о некоторых из них подробнее.

Праздники в июле в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Какие есть праздники в июле:

Видео дня
  • 1 июля — День ветеранов боевых действий.
  • 2 июля — Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО.
  • 3 июля — День рождения ГИБДД, День работников морского и речного флота.
  • 6 июля — Всемирный день поцелуя.
  • 7 июля — Иван Купала.
  • 8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии).
  • 10 июля — годовщина Полтавской битвы.
  • 12 июля — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, День Святых апостолов Петра и Павла.
  • 17 июля — День рождения морской авиации ВМФ России, День металлурга.
  • 18 июля — День создания органов государственного пожарного надзора.
  • 19 июля — День юридической службы МВД.
  • 20 июля — Международный день шахмат, Международный день торта.
  • 23 июля — День дачника, День работников торговли в России.
  • 25 июля — День речной полиции в России.
  • 26 июля — День парашютиста.
  • 28 июля — День Крещения Руси, День PR-менеджера.
  • 29 июля — День системного администратора.
  • 30 июля — Международный день дружбы.
  • 31 июля — День военно-морского флота.

Теперь рассказываем о некоторых праздниках подробнее.

День ветеранов боевых действий: 1 июля

Как и в предыдущие годы, в июле 2022 года отмечается День ветеранов боевых действий. Этот праздник посвящен всем, кто отстаивал интересы России с оружием в руках. В официальных документах такая дата отсутствует. День ветеранов отмечается с 2009 года по инициативе общественных организаций — «Боевого братства» и «Офицеров России». В Москве праздничные мероприятия традиционно проходят на Поклонной горе. Их участники возлагают цветы к Памятнику воинам-интернационалистам, а затем проводится концерт, напоминает kp.ru.

Всемирный день НЛО: 2 июля

Во второй день июля в 1947 году в США произошли события, вошедшие в историю как Розуэлльский инцидент. Недалеко от города Розуэлл (штат Нью-Мексико) местные жители сначала услышали звук, похожий на взрыв, а потом обнаружили странные обломки. По официальной версии властей, произошло крушение метеозонда, но некоторые утверждали, что на самом деле в пустыне разбилась летающая тарелка, а ее пилот был инопланетянином. Эти события широко освещались в СМИ и считаются одним из самых загадочных явлений, поэтому уфологи решили отмечать свой праздник именно 2 июля.

Иван Купала: 7 июля

ТАСС

Это славянский языческий праздник, посвященный летнему солнцестоянию и расцвету природы. По дате он совпадает с христианским праздником Рождество Иоанна Предтечи, от которого и берет свое название.

По Евангелию, Иоанн Креститель (или Предтеча) совершал омовения иудеев для очищения от грехов. Позже этот обряд стал называться крещением. Именно поэтому в ночь на Ивана Купала выполняются обряды, связанные с водой. В старину считалось, что перед праздником обязательно надо искупаться до захода солнца — в реке, озере или в бане.

Позже, в конце дня славяне разжигали костры и совершали брачные обряды. Пары брались за руки и прыгали через огонь, а также обменивались венками. Еще одной традицией был поиск цветка папоротника. По легенде папоротник зацветает в ночь на Ивана Купала. Считалось, что этот цветок (которого на самом деле не существует) открывает все клады и тайны мира, дарует ясновидение и власть над нечистым духом.

День семьи, любви и верности: 8 июля

В России с 2008 года отмечается всероссийский праздник День семьи, любви и верности. Инициатором этой традиции выступила супруга тогдашнего президента Дмитрия Медведева Светлана.

Праздник приурочен к православной дате — Дню памяти святых Петра и Февронии. Считается, что князь Петр и его жена Феврония жили в Муроме в XIII веке. В православной традиции они являются покровителями семьи и брака.

День Крещения Руси: 28 июля

Этот праздник отмечается в День памяти великого князя Владимира — крестителя Руси. В X веке Владимир принял христианство по греческому обряду и сделал его государственной религией. В летописи говорится, что великий князь и киевляне крестились в водах Днепра и Почайны приблизительно в 998 году. День Крещения Руси — государственная дата, установленная в мае 2010 года.

День военно-морского флота: 31 июля

РИА Новости

День ВМФ отмечается ежегодно в каждое последнее воскресенье июля. Это дань чести всем военным морякам, а также их близким, которые ждут своих мужей, сыновей и отцов на берегу. По традиции в этот день проходит традиционное построение личного состава. На кораблях поднимают Андреевский и сигнальные флаги. В российских городах проводятся парады и военно-спортивные соревнования.

Праздники,Дмитрий Медведев,ГИБДД,
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