Праздники в июле в 2022 году

В России в июле 2022 года отмечается более 300 различных праздников, в том числе около 30 профессиональных. Мы составили список, куда включили наиболее значимые праздники в июле, и расскажем о некоторых из них подробнее.
Теперь рассказываем о некоторых праздниках подробнее.
Как и в предыдущие годы, в июле 2022 года отмечается День ветеранов боевых действий. Этот праздник посвящен всем, кто отстаивал интересы России с оружием в руках. В официальных документах такая дата отсутствует. День ветеранов отмечается с 2009 года по инициативе общественных организаций — «Боевого братства» и «Офицеров России». В Москве праздничные мероприятия традиционно проходят на Поклонной горе. Их участники возлагают цветы к Памятнику воинам-интернационалистам, а затем проводится концерт, напоминает kp.ru.
Во второй день июля в 1947 году в США произошли события, вошедшие в историю как Розуэлльский инцидент. Недалеко от города Розуэлл (штат Нью-Мексико) местные жители сначала услышали звук, похожий на взрыв, а потом обнаружили странные обломки. По официальной версии властей, произошло крушение метеозонда, но некоторые утверждали, что на самом деле в пустыне разбилась летающая тарелка, а ее пилот был инопланетянином. Эти события широко освещались в СМИ и считаются одним из самых загадочных явлений, поэтому уфологи решили отмечать свой праздник именно 2 июля.
Это славянский языческий праздник, посвященный летнему солнцестоянию и расцвету природы. По дате он совпадает с христианским праздником Рождество Иоанна Предтечи, от которого и берет свое название.
По Евангелию, Иоанн Креститель (или Предтеча) совершал омовения иудеев для очищения от грехов. Позже этот обряд стал называться крещением. Именно поэтому в ночь на Ивана Купала выполняются обряды, связанные с водой. В старину считалось, что перед праздником обязательно надо искупаться до захода солнца — в реке, озере или в бане.
Позже, в конце дня славяне разжигали костры и совершали брачные обряды. Пары брались за руки и прыгали через огонь, а также обменивались венками. Еще одной традицией был поиск цветка папоротника. По легенде папоротник зацветает в ночь на Ивана Купала. Считалось, что этот цветок (которого на самом деле не существует) открывает все клады и тайны мира, дарует ясновидение и власть над нечистым духом.
В России с 2008 года отмечается всероссийский праздник День семьи, любви и верности. Инициатором этой традиции выступила супруга тогдашнего президента Дмитрия Медведева Светлана.
Праздник приурочен к православной дате — Дню памяти святых Петра и Февронии. Считается, что князь Петр и его жена Феврония жили в Муроме в XIII веке. В православной традиции они являются покровителями семьи и брака.
Этот праздник отмечается в День памяти великого князя Владимира — крестителя Руси. В X веке Владимир принял христианство по греческому обряду и сделал его государственной религией. В летописи говорится, что великий князь и киевляне крестились в водах Днепра и Почайны приблизительно в 998 году. День Крещения Руси — государственная дата, установленная в мае 2010 года.
День ВМФ отмечается ежегодно в каждое последнее воскресенье июля. Это дань чести всем военным морякам, а также их близким, которые ждут своих мужей, сыновей и отцов на берегу. По традиции в этот день проходит традиционное построение личного состава. На кораблях поднимают Андреевский и сигнальные флаги. В российских городах проводятся парады и военно-спортивные соревнования.