День России: суть праздника, история, дата и традиции

День России - один из самых молодых праздников в стране, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете России. «Рамблер» рассказал, когда и как появился этот праздник, а также как его отмечают.

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День России: история и название

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В 1990 году 12 июня первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Этим документом в стране признавалось равноправие политических партий и общественных организаций, а также был провозглашен принцип разделения властей. В декларации говорилось о необходимости существенно расширить права автономных республик, областей и всех регионов.

Также декларация провозгласила Конституцию основным законом страны.

Ровно через год, именно в этот день, в России прошли первые в истории открытые выборы президента, на которых победу одержал Борис Ельцин, набравший 57,3 процента голосов.

Сперва день принятия Декларации о государственном суверенитете неофициально называли Днем независимости. Верховный Совет РФ постановил 11 июня 1992 года, что это праздничный нерабочий день. Из-за событий осени 1993 года (известны как «Штурм Белого дома» или «Октябрьский путч») решения Верховного Совета оказались фактически нелегитимными.

В связи с этим 2 июня 1994 года Ельцин снова объявил эту дату государственным праздником.

С 16 июня 1998 года праздник по предложению Ельцина начали называть Днем России. При этом полностью официальным такое название стало только в начале февраля 2002 года, когда в стране заработал новый Трудовой кодекс - в нем были прописаны праздничные дни нового государства.

Как (https://www.interfax.ru/russia/17262) отмечает «Интерфакс», не все историки согласны с датой 12 июня и считают более верной точкой отсчета для Дня России падение ига в 1480 году или конец Смуты с изгнанием поляков в 1612 году. С последними событиями связан День народного единства, который празднуется в России 4 ноября.

Как празднуют День России

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что именно с Декларации о государственном суверенитете начался отсчет новейшей истории страны.

«С этого документа начался отсчет <…> истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его [праздника] главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан», - отмечал Путин.

Этот день российские города отмечают по-разному - во многих из них проходят бесплатные концерты и экскурсии, спортивные мероприятия, волонтерские акции, а в Кремле президент награждает лауреатов государственных премий - ученых, писателей, артистов. Празднование Дня России в Москве заканчивается салютом.

Как пишет «Комсомольская правда», впервые День России в стране масштабно отметили 12 июня 1995 года. Тогда в Кремле вручили государственные премии и это стало традицией. А 12 июня 2003 года День России в первый раз отпраздновали на Красной площади.

12 июня - официальный нерабочий праздничный день. В 2022 году он выпадает на воскресенье, 12 июня, благодаря этому нерабочим станет понедельник, 13 июня, и россияне будут отдыхать три дня подряд.

В Московской консерватории в 2022 году в четвертый раз проходит фестиваль, посвященный Дню России (с 8 по 13 июня), а 12 июня там исполнят концерт Чайковского № 1 для фортепиано с оркестром.

Концерт на Красной площади с участием Димы Билана, Григория Лепса, Валерии и других должен пройти с 17:00 до 18:40. Как отмечается на сайте Российского союза боевых искусств, среди его зрителей будут представители общественных организаций, спортивных федераций, представители гражданского общества и госорганов.

В Казанском Кремле в День России-2022 состоится концерт финалистов республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», а на набережной у центра семьи «Казан» 12 июня покажут большую праздничную программу. С 18:00 на набережной будут выступать артисты - группы «Земляне», Pizza, Гузель Уразова и Марат Яруллин. Концерты пройдут в Туле, Краснодаре, Омске и многих других городах.

День России и триколор

Традиционный атрибут Дня России - триколор.

По закону флаг можно:

вывесить на стене жилого дома или на балконе;

установить на личном автомобиле;

разместить в офисе;

принести флаг на массовые мероприятия;

гулять с ним по улице.

День России и опросы

В 2014 году результаты проведенных в России опросов показывали, что количество россиян, знающих историю и смысл 12 июня, падает - за год показатель снизился с 50 до 49 процентов. Но и такой результат был гораздо лучше, чем в 2006-м, когда проводился первый подобный опрос: тогда о Дне России хорошо знали только 23 процента респондентов.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснял невысокую осведомленность тем, что День России «менее проработан» по сравнению с другими государственными праздниками.

В 2015 году 11 процентов респондентов ВЦИОМ связывали принятие декларации о государственном суверенитете с «началом развала СССР». Чаще всего такого мнения придерживались сторонники КПРФ и люди старше 60 лет.

В 2017 году 51 процент россиян, опрошенных социологами, не смог озвучить правильное название праздника, многие называли его Днем независимости.

В 2020 году Фонд «Общественное мнение» рассказал, что на вопрос, какой праздник в РФ отмечают 12 июня, правильно отвечают 38 процентов россиян, неправильно - 41 процент. Для 35 процентов респондентов 12 июня был праздником, для 45 процентов - прагматически дополнительным выходным.

По итогам опроса ВЦИОМ 2021 года, с Днем России были хорошо знакомы уже 73 процента россиян.