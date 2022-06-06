Троица в 2022 году: какого числа, суть и традиции православного праздника в России

Троица является одним из двенадцати главных православных праздников. Его также называют Днем сошествия Святого Духа. Торжество связано с сошествием на землю Святого Духа, которое описано в Библии. Тогда все верующие узрели триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа. У православных в России праздник Святой Троицы в 2022 году отмечается в июне. Читайте в материале «Рамблера» подробнее о православном празднике, а также о его истории, сути и традициях.

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Дата празднования в 2022 году

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Конкретной даты празднования Дня Святой Троицы нет, каждый год он отмечается в разное время. Торжество всегда проходит на пятидесятый день после Пасхи, поэтому у этого праздника есть и другое название — Пятидесятница. Так, в 2022 году День Святой Троицы отмечается 12 июня, в воскресенье. У католиков же Троица будет отмечаться пятого июня.

История

Верующие отмечают День Святой Троицы с 381 года. Тогда на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. Кроме этого, народу была явлена полнота Святой Троицы.

В Новом Завете говорится, что праздник решили установить апостолы, ученики Иисуса Христа. После его Вознесения в Царствие Небесное апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице в Иерусалиме для молитв и чтения Святого Писания. И, согласно библейским сказаниям, на пятидесятый день их молитв к апостолам спустился Святой Дух. Ученики Иисуса Христа, в свою очередь, исполнились от Святого Духа, а затем они внезапно научились исцелять и пророчествовать, а также говорить на разных языках, обращаясь с проповедью к представителям разных народов со всех уголков планеты.

Кроме того, Сошествие Святого Духа стало днем рождения Церкви — объединения верующих, разделяющих принципы христианства.

Традиции

В День Святой Троицы проходит праздничная служба, которая включает в себя Божественную литургию и Великую вечерню. Сами храмы украшают зеленью, поскольку ее цвет считается символом обновления верующих благодаря схождению Святого Духа. На пол принято класть свежескошенную траву, иконы обрамлять весенними цветами и молодыми ветвями деревьев, а некоторые посетители приносят в церковь несколько веток березы, чтобы освятить и после поставить их у себя дома у икон. Считается, что таким образом, можно защитить себя и близких от любого сглаза и зла, которое может посетить дом. Кроме этого, ветви березы символизируют силу Святого Духа.

Также накануне праздника Святой Троицы принято наводить порядок в доме, проводить генеральную убору, избавляться от ненужных вещей и заниматься огородом. А вот после службы некоторые хозяйки устраивают праздничный обед для всех родных и близких. Стоит отметить, что это не постный день, поэтому угощения на столе могут быть самыми разнообразными. А традиционным блюдом на Святую Троицу всегда был каравай.

Много лет назад в праздник устраивали самые настоящие народные гуляния с хороводами, песнями и танцами. Также на Руси в этот день было принято свататься, а затем играть свадьбу на Покров день. Считалось, что тогда жизнь молодоженов будет счастливой.

На следующий же после Троицы день отмечается Духов день, который посвящен прославлению Святого Духа.

Что нельзя делать на Троицу

Помимо традиций и обычаев, на Троицу действуют определенные правила того, что нельзя делать в этот день. Так, в торжество не принято просить что-либо у Бога, нужно лишь благодарить за то, что вы уже имеете.

Что же касается традиционного застолья, то и здесь есть несколько правил. Перед обедом на стол следует постелить новую скатерть, она будет символизировать обновление и достаток. Кроме этого, в праздник стоит отказаться от алкоголя, а в еде необходимо знать меру. Гостей же следует встречать с хлебом и солью. Традиционно в тесто для каравая клали монетку, и кому доставался кусок с ней, того ждали успех и богатство.