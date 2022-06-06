Троица в 2022 году: какого числа, суть и традиции православного праздника в России

Троица является одним из двенадцати главных православных праздников. Его также называют Днем сошествия Святого Духа. Торжество связано с сошествием на землю Святого Духа, которое описано в Библии. Тогда все верующие узрели триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа. У православных в России праздник Святой Троицы в 2022 году отмечается в июне. Читайте в материале «Рамблера» подробнее о православном празднике, а также о его истории, сути и традициях.
Конкретной даты празднования Дня Святой Троицы нет, каждый год он отмечается в разное время. Торжество всегда проходит на пятидесятый день после Пасхи, поэтому у этого праздника есть и другое название — Пятидесятница. Так, в 2022 году День Святой Троицы отмечается 12 июня, в воскресенье. У католиков же Троица будет отмечаться пятого июня.
Верующие отмечают День Святой Троицы с 381 года. Тогда на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. Кроме этого, народу была явлена полнота Святой Троицы.
В Новом Завете говорится, что праздник решили установить апостолы, ученики Иисуса Христа. После его Вознесения в Царствие Небесное апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице в Иерусалиме для молитв и чтения Святого Писания. И, согласно библейским сказаниям, на пятидесятый день их молитв к апостолам спустился Святой Дух. Ученики Иисуса Христа, в свою очередь, исполнились от Святого Духа, а затем они внезапно научились исцелять и пророчествовать, а также говорить на разных языках, обращаясь с проповедью к представителям разных народов со всех уголков планеты.
Кроме того, Сошествие Святого Духа стало днем рождения Церкви — объединения верующих, разделяющих принципы христианства.
В День Святой Троицы проходит праздничная служба, которая включает в себя Божественную литургию и Великую вечерню. Сами храмы украшают зеленью, поскольку ее цвет считается символом обновления верующих благодаря схождению Святого Духа. На пол принято класть свежескошенную траву, иконы обрамлять весенними цветами и молодыми ветвями деревьев, а некоторые посетители приносят в церковь несколько веток березы, чтобы освятить и после поставить их у себя дома у икон. Считается, что таким образом, можно защитить себя и близких от любого сглаза и зла, которое может посетить дом. Кроме этого, ветви березы символизируют силу Святого Духа.
Также накануне праздника Святой Троицы принято наводить порядок в доме, проводить генеральную убору, избавляться от ненужных вещей и заниматься огородом. А вот после службы некоторые хозяйки устраивают праздничный обед для всех родных и близких. Стоит отметить, что это не постный день, поэтому угощения на столе могут быть самыми разнообразными. А традиционным блюдом на Святую Троицу всегда был каравай.
Много лет назад в праздник устраивали самые настоящие народные гуляния с хороводами, песнями и танцами. Также на Руси в этот день было принято свататься, а затем играть свадьбу на Покров день. Считалось, что тогда жизнь молодоженов будет счастливой.
На следующий же после Троицы день отмечается Духов день, который посвящен прославлению Святого Духа.
Помимо традиций и обычаев, на Троицу действуют определенные правила того, что нельзя делать в этот день. Так, в торжество не принято просить что-либо у Бога, нужно лишь благодарить за то, что вы уже имеете.
Что же касается традиционного застолья, то и здесь есть несколько правил. Перед обедом на стол следует постелить новую скатерть, она будет символизировать обновление и достаток. Кроме этого, в праздник стоит отказаться от алкоголя, а в еде необходимо знать меру. Гостей же следует встречать с хлебом и солью. Традиционно в тесто для каравая клали монетку, и кому доставался кусок с ней, того ждали успех и богатство.
В День Святой Троицы также нельзя было шить, вязать и заниматься рукоделием в целом. В этот и во все остальные большие церковные праздники нельзя спорить, ругаться, ссориться, помышлять о нечистом. Мысли должны быть чистыми и идти от самого сердца.