Как отдыхаем в июне 2022?

В связи с празднованием Дня России выходных в июне 2022 года будет больше, чем обычно. Как именно отдыхаем в первый летний месяц, разбирался «Рамблер».
Всего в июне 2022 года будет девять выходных дней, включая один дополнительный, который приходится на День России. Таким образом, работающих на пятидневке россияне будут отдыхать 4 и 5 июня, 11, 12 и 13 июня, 18 и 19 июня, а также 25 и 26 июня.
12 июня – государственный праздник, посвященный принятию Декларации о суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Уже через год этот день был объявлен нерабочим, а как государственный праздник стал отмечаться с 1992 года, напоминает «Комсомольская правда».
В принятой I Съездом народных депутатов РСФСР Декларации было провозглашено равноправие политических партий и общественных организаций, принят принцип разделения властей, а также верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории.
Ко Дню России традиционно приурочен ряд торжественных и патриотических мероприятий. Например, вручение главой государства наград деятелям науки, культуры и искусства. Также проводятся фестивали, концерты, ярмарки и выставки, в этот день также часто сдаются нормы ГТО.
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, «при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день».
Таким образом, так как 12 июня выпадает на воскресенье, россияне в 2022 году будут отдыхать три дня подряд. Те, кому все же придется работать, должны получить повышенную оплату труда.
Расчет заработной платы в случае появления дополнительного выходного дня зависит от трудового договора работника с компанией. Если в нем прописано, что он получает фиксированный оклад, тогда меньше положенного из-за дополнительного выходного не начислят, пишет «Комсомольская правда».
При этом сотрудники, которые получают процент от сделок или гонорары, в случае отдыха оплату не получают.
Трудовой кодекс в статье 113 также оговаривает, что «привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя».
Норма рабочего времени в июне в 2022 году: 40 час/нед - 168 раб/час; 36 час/нед - 151.2 раб/час; 24 час/нед - 100.8 раб/час.
Чем меньше в месяце рабочих дней, тем он менее выгоден для отпуска, так как размер отпускного пособия будет меньше. Так как на июнь приходится 21 рабочий день, этот месяц хорошо подходит для того, чтобы взять отпуск. Также плюсом будет и теплая летняя погода, отмечает РИА Новости.