Как отдыхаем в июне 2022?

В связи с празднованием Дня России выходных в июне 2022 года будет больше, чем обычно. Как именно отдыхаем в первый летний месяц, разбирался «Рамблер».

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Сколько выходных в июне 2022 года?

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Всего в июне 2022 года будет девять выходных дней, включая один дополнительный, который приходится на День России. Таким образом, работающих на пятидневке россияне будут отдыхать 4 и 5 июня, 11, 12 и 13 июня, 18 и 19 июня, а также 25 и 26 июня.

Что такое День России?

12 июня – государственный праздник, посвященный принятию Декларации о суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Уже через год этот день был объявлен нерабочим, а как государственный праздник стал отмечаться с 1992 года, напоминает «Комсомольская правда».

В принятой I Съездом народных депутатов РСФСР Декларации было провозглашено равноправие политических партий и общественных организаций, принят принцип разделения властей, а также верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории.

Ко Дню России традиционно приурочен ряд торжественных и патриотических мероприятий. Например, вручение главой государства наград деятелям науки, культуры и искусства. Также проводятся фестивали, концерты, ярмарки и выставки, в этот день также часто сдаются нормы ГТО.

Почему в 2022 году выходные 11 по 13 июня?

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, «при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день».

Таким образом, так как 12 июня выпадает на воскресенье, россияне в 2022 году будут отдыхать три дня подряд. Те, кому все же придется работать, должны получить повышенную оплату труда.

Повлияет ли дополнительный выходной на зарплату?

Расчет заработной платы в случае появления дополнительного выходного дня зависит от трудового договора работника с компанией. Если в нем прописано, что он получает фиксированный оклад, тогда меньше положенного из-за дополнительного выходного не начислят, пишет «Комсомольская правда».

При этом сотрудники, которые получают процент от сделок или гонорары, в случае отдыха оплату не получают.

Трудовой кодекс в статье 113 также оговаривает, что «привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя».

Выгодно ли брать отпуск в июне?

Норма рабочего времени в июне в 2022 году: 40 час/нед - 168 раб/час; 36 час/нед - 151.2 раб/час; 24 час/нед - 100.8 раб/час.