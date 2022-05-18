Симонов день в 2022 году: история, что можно и нельзя делать, традиции праздника

Двадцать третьего мая (или 10 мая по старому стилю) отмечается Симонов день. В эту дату православные почитают апостола Симона. Кроме того, согласно обычаям славян, в этот же день празднуются Именины Земли. Христианские и языческие традиции и обряды объединились в одном празднике.

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Кто такой Симон

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Симон Кананит, он же Симон Зилот — один из 12 апостолов Иисуса Христа. В древних текстах он иногда отождествляется со сводным братом Спасителя, рожденным от первого брака его земного отца Иосифа. По преданию на свадьбе Симона Христос превратил воду в вино. Увидев это чудо, Симон уверовал в Иисуса и стал его учеником.

Апостол Симон отправился в Египет, Иудею, Ливию и Абхазию, где стал проповедовать Евангелие. Он принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа и был погребен в городе Никопсии. Мощи Симона хранятся в Соборе Святого Петра в Ватикане.

Народные традиции и обряды

Симон считается покровителем знахарей и травников, поэтому 23 мая наши предки собирали лекарственные травы. Считалось, что именно в этот день растения приобретают целебные свойства, напоминает kp.ru.

Поскольку в Симонов день наши предки отмечали также Именины Матери Сырой Земли, перед сбором трав нужно было попросить у матушки Земли разрешения. До того, как отправиться за растениями, полагалось помыться и одеться во все чистое. Травы надо было собирать не голыми руками, а серпом.

ТАСС

Наши предки верили, что если в Симонов день у кроватки ребенка повесить пучок свежих трав, можно будет узнать, не заболеет ли он в скором времени. Если растения быстро завянут — значит нужно ждать болезни.

Поскольку в этот день Земля, согласно верованиям славян, отмечает именины, нельзя тревожить ее бороной, лопатой или другими инструментами. Запрещался любой труд в поле и огороде, который может принести Земле боль.

Еще наши предки верили, что Симон Зилот поможет им отыскать клад. Поэтому на Симонов день кладоискатели отправлялись на поиски сокровищ. Существовало поверье, что если до утренней зари отвязать собак и пойти за ними, животные приведут к кладу. Однако успех в этом деле гарантирован лишь тем людям, которые относились к собакам хорошо. Считалось, что плохих хозяев на пути будут ждать всяческие неприятности, например, встреча со змеями. Правда, поиски кладов на Руси не одобрялись как занятие, имеющее своей целью наживу.

Приметы на Симонов день, в которые верили наши предки: