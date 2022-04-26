Светлая седмица 2022: что нужно и что нельзя делать на неделе после Пасхи

Первая неделя после Пасхи называется у православных Светлой седмицей или Пасхальной неделей. Она включает в себя само Христово Воскресение и последующие за ним шесть дней (с понедельника по субботу). Какие традиции должны соблюдать верующие на Светлой седмице — рассказываем в нашем материале.
Пасха в 2022 году отмечалась 24 апреля. В этот день и началась Светлая седмица. Соответственно, Светлый понедельник приходится на 25 апреля, а Светлая суббота (последний день праздничной недели) — на 30-е число того же месяца. Затем, с воскресенья, 1 мая, у православных начинается Фомина неделя, или Антипасха. Это уже другой православный праздник, посвященный явлению Христа апостолам.
С наступлением Пасхи у православных завершается Великий пост, который продолжался 48 дней. Теперь можно употреблять скоромную пищу. Еженедельные посты, которые обычно бывают по средам и пятницам, на Светлой седмице отменяются.
В Светлую седмицу верующим нужно посетить храм. В этот период все богослужения похожи на Пасхальную службу. В пасхальные дни открыты настежь царские врата — двустворчатые двери напротив престолов, символизирующие врата рая. После богослужения проводятся крестные ходы, сопровождающиеся колокольным звоном. Вместо утренних и вечерних молитв православные читают Пасхальные часы.
На Светлой седмице православные должны приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!" и отвечать: "Востину воскрес!" Приветствие сопровождается троекратным целованием.
Пасха — время добрых дел. На Светлой седмице принято помогать ближним и заниматься благотворительностью.
Пасха — важнейший из православных праздников и самое радостное событие для верующих. В этот день Иисус воскрес из мертвых, поэтому в само Христово Воскресенье и следующую за ним Светлую неделю не может быть поводов для печали. Во время Пасхальной седмицы нельзя ругаться и плакать.
По случаю праздника тяжелый физический труд отменяется. Запрещены и работы в огороде. При этом мелкими бытовыми делами заниматься можно.
Как уже говорилось выше, после Великого поста православные могут побаловать себя вкусной пищей, однако во всем ценится мера. В Светлую седмицу не стоит забывать, что чревоугодие — это грех. Обильные возлияния тоже не приветствуются. Верующие могут употребить немного вина, однако не нужно напиваться.
Христово Воскресенье — повод для духовных, но не для плотских радостей. Венчаться в Светлую седмицу не полагается. Свадьбы традиционно проводятся во время праздника Красная горка (или Фомино воскресенье) — это первое воскресенье после Пасхальной недели, напоминает "Российская газета".
Поминовение усопших — тоже традиция не пасхальная. В храмах в этот период проводятся отпевания, но они больше, чем наполовину, состоят из песнопений Христова Воскресения.
Посещать кладбища на Пасхальной неделе не принято. Приезжать на могилы родственников полагается в Радоницу — первый вторник после Светлой седмицы. В этот день верующие должны разделить радость Воскресения Христа вместе с усопшими.
В этот день принято встречаться с друзьями и родственниками, обмениваться пасхальными яйцами и куличами, ходить в гости.
В старину в этот день обливали ледяной водой тех, кто опоздал на утреннюю службу. Считалось, что отсутствие человека на утрене могло навлечь на него беды. Вода же должна была защитить от этого.
В этот день на Руси было принято водить хороводы, петь песни, играть в различные игры. Девушки на выданье молили Бога подарить им хорошего суженого и семейное счастье, пишет kp.ru.
В четверг традиционно проводились смотрины. Юноши выбирали себе невест.
Это день почитания иконы Божией матери "Живоносный источник". Православные называют Богородицу источником жизни, потому что от нее родился Спаситель. В Светлую пятницу в храмах освящают воду, которой верующие потом окропляют огороды, чтобы получить хороший урожай.
В этот день в церквях верующим раздают хлеб артос, который освящают в Пасху и затем хранят на аналое до субботы. Хлеб — это символ Христа.