Светлая седмица 2022: что нужно и что нельзя делать на неделе после Пасхи

Первая неделя после Пасхи называется у православных Светлой седмицей или Пасхальной неделей. Она включает в себя само Христово Воскресение и последующие за ним шесть дней (с понедельника по субботу). Какие традиции должны соблюдать верующие на Светлой седмице — рассказываем в нашем материале.

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Дни Пасхальной недели в 2022 году

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Пасха в 2022 году отмечалась 24 апреля. В этот день и началась Светлая седмица. Соответственно, Светлый понедельник приходится на 25 апреля, а Светлая суббота (последний день праздничной недели) — на 30-е число того же месяца. Затем, с воскресенья, 1 мая, у православных начинается Фомина неделя, или Антипасха. Это уже другой православный праздник, посвященный явлению Христа апостолам.

Что нужно делать в Светлую седмицу

Разговляться

С наступлением Пасхи у православных завершается Великий пост, который продолжался 48 дней. Теперь можно употреблять скоромную пищу. Еженедельные посты, которые обычно бывают по средам и пятницам, на Светлой седмице отменяются.

Посещать церковь и молиться

В Светлую седмицу верующим нужно посетить храм. В этот период все богослужения похожи на Пасхальную службу. В пасхальные дни открыты настежь царские врата — двустворчатые двери напротив престолов, символизирующие врата рая. После богослужения проводятся крестные ходы, сопровождающиеся колокольным звоном. Вместо утренних и вечерних молитв православные читают Пасхальные часы.

Произносить пасхальное приветствие

На Светлой седмице православные должны приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!" и отвечать: "Востину воскрес!" Приветствие сопровождается троекратным целованием.

Помогать ближним

Пасха — время добрых дел. На Светлой седмице принято помогать ближним и заниматься благотворительностью.

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Что нельзя делать на Светлой седмице

Грустить

Пасха — важнейший из православных праздников и самое радостное событие для верующих. В этот день Иисус воскрес из мертвых, поэтому в само Христово Воскресенье и следующую за ним Светлую неделю не может быть поводов для печали. Во время Пасхальной седмицы нельзя ругаться и плакать.

Работать

По случаю праздника тяжелый физический труд отменяется. Запрещены и работы в огороде. При этом мелкими бытовыми делами заниматься можно.

Напиваться и объедаться

Как уже говорилось выше, после Великого поста православные могут побаловать себя вкусной пищей, однако во всем ценится мера. В Светлую седмицу не стоит забывать, что чревоугодие — это грех. Обильные возлияния тоже не приветствуются. Верующие могут употребить немного вина, однако не нужно напиваться.

Венчаться

Христово Воскресенье — повод для духовных, но не для плотских радостей. Венчаться в Светлую седмицу не полагается. Свадьбы традиционно проводятся во время праздника Красная горка (или Фомино воскресенье) — это первое воскресенье после Пасхальной недели, напоминает "Российская газета".

Ездить на кладбища

Поминовение усопших — тоже традиция не пасхальная. В храмах в этот период проводятся отпевания, но они больше, чем наполовину, состоят из песнопений Христова Воскресения.

Посещать кладбища на Пасхальной неделе не принято. Приезжать на могилы родственников полагается в Радоницу — первый вторник после Светлой седмицы. В этот день верующие должны разделить радость Воскресения Христа вместе с усопшими.

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Традиции Светлой седмицы по дням

Светлый понедельник

В этот день принято встречаться с друзьями и родственниками, обмениваться пасхальными яйцами и куличами, ходить в гости.

Светлый вторник

В старину в этот день обливали ледяной водой тех, кто опоздал на утреннюю службу. Считалось, что отсутствие человека на утрене могло навлечь на него беды. Вода же должна была защитить от этого.

Светлая среда

В этот день на Руси было принято водить хороводы, петь песни, играть в различные игры. Девушки на выданье молили Бога подарить им хорошего суженого и семейное счастье, пишет kp.ru.

Светлый четверг

В четверг традиционно проводились смотрины. Юноши выбирали себе невест.

Светлая пятница

Это день почитания иконы Божией матери "Живоносный источник". Православные называют Богородицу источником жизни, потому что от нее родился Спаситель. В Светлую пятницу в храмах освящают воду, которой верующие потом окропляют огороды, чтобы получить хороший урожай.

Светлая суббота