Что нельзя делать на Пасху

В воскресенье, 24 апреля, православные будут отмечать главный христианский праздник — Пасху. В этот день, согласно Евангелию, Христос воскрес из мертвых. Перед Пасхой заканчивается Великий пост, и в Светлое Воскресенье верующие начинают разговляться. Им разрешено мясо, вино и прочие радости жизни. Однако существуют ряд заблуждений относительно поведения, которого следует придерживаться в Пасху.

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Что нельзя делать в Христово Воскресенье:

1. Напиваться

Одна из главных ошибок, которые допускают в Пасху россияне — употребление слишком большого количества алкоголя. В этот день верующим полагается выпить немного вина, лучше церковного, но не нужно забывать о мере. Крепкий алкоголь в Христово Воскресенье под запретом. Об этом рассказал Пятому каналу иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

2. Объедаться

После поста верующие разговляются куличами, пасхальными яйцами и прочими вкусностями, но не нужно при этом опускаться до чревоугодия. Священнослужители призывают выходить из поста плавно. В противном случае можно причинить вред здоровью. Переедание не принесет пользы и в духовом плане.

"Если в пост мы ограничиваем себя и несем некий груз, то при наступлении Пасхи мы не должны этот груз сбрасывать с грохотом, а должны, что называется, благоговейно снять, опустить и медленно положить на землю", — сказал Савченко.

3. Предаваться безудержному веселью

Конечно же, в Пасху верующие должны радоваться. Они могут посещать развлекательные мероприятия, ходить в гости или в ресторан. Но чрезмерное веселье и вседозволенность в этот день недопустимы. Пасха — духовный праздник, а не светский.

4. Пребывать в негативных эмоциях

В Христово Воскресенье нельзя злиться, ссориться, обижаться, а также грустить и унывать. В такой день не может быть места негативу.

5. Работать

В Пасху запрещен тяжелый физический труд. Домашние дела тоже полагается отложить. Все приготовления к празднику, в том числе выпечку куличей, лучше завершить накануне.