Что нельзя делать в субботу перед Пасхой

Последняя суббота перед Пасхой называется Великой или Страстной. В этот день верующие вспоминают погребение Иисуса Христа и пребывание его тела во гробе. Великая суббота — последний день Страстной недели и Великого поста, после которого начинается праздник Христова Воскресения. В 2022 году она приходится на 23 апреля.

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Что нужно делать в Страстную субботу

В Великую субботу верующим полагается посетить церковь. В этот день православные совершают крестный ход с плащаницей вокруг храма. На вечерне читаются 15 ветхозаветных пророчеств о мучениях, смерти и воскресении Иисуса. А ближе к полуночи служится пасхальная полунощница, во время которой плащаницу уносят в алтарь и кладут на престол. В 24 часа ночи начинается Пасхальная утреня и проводится новый крестный ход.

В Страстную субботу завершаются приготовления к праздничному столу, чтобы это не нужно было делать в Христово Воскресенье. Испеченные дома куличи и яйца освящают в церкви.

В этот день верующие должны помогать ближним и раздавать милостыню.

Что нельзя делать в Страстную субботу

В последний день Великого поста следует отказаться от скоромной пищи и спиртных напитков. На стол подают горячую еду, но она должна быть приготовлена без масла, напоминает Life. Пост в субботу уже не такой строгий, как в Страстную пятницу, когда православным вообще запрещается есть.

В последний день перед Пасхой, когда верующие вспоминают Страсти Христовы, нельзя веселиться, петь и танцевать.

Убираться в доме и стирать белье также не полагается. Это нужно было делать двумя днями ранее — в Чистый четверг.

В Великую субботу не приветствуются рутинные домашние дела, работа в огороде и строительство.

В старину в последний день перед Пасхой не охотились и не рыбачили, передает "Царьград".

Начиная со среды Страстной недели, хозяйкам запрещено заниматься рукоделием.