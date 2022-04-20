Великая суббота: что можно и нельзя в последний день перед Пасхой

Великая суббота (ее еще называют Страстной, Красильной или Тихой) наступает перед Светлым Воскресеньем и является последним днем Страстной недели – именно эти дни стали последними в земной жизни Иисуса Христа. Что можно и нельзя делать в последний день перед Пасхой, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Мария Магдалина" Кадр из фильма "Мария Магдалина"

Окунемся в историю: в пятницу Иисуса Христа распяли, а всю субботу его тело пролежало в гробнице. Скорбь близких людей у гроба Спасителя была очень тяжелой, мир замер в ожидании его воскресения. В Великую субботу Православная Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и пребывания Сына Божьего во гробе. Евангелие повествует, что Христос был погребен в ночь на Великую субботу. По римскому обычаю, тела распятых можно было похоронить только с разрешения наместника. Поэтому праведный Иосиф Аримафейский попросил у Понтия Пилата отдать ему тело Спасителя. Он омыл его, умастил благовониями, завернул в плащаницу (длинное белое полотно, в котором иудеи погребали покойников) и похоронил в пещере, завалив вход камнем.

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После смерти Иисус сошел в ад и освободил все томящиеся там души, включая ветхозаветных праведников.

Икона «Сошествие Христа во ад»

Какие мероприятия проходят в Великую субботу?

В православных церквях в день сошествия Христа в ад проводят особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, так как Страстная суббота является началом Пасхи. В субботу священнослужители уже надевают светлые праздничные облачения и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи.

Во время богослужения Великой субботы во время утрени совершается Крестный ход с пением погребального «Святый Боже…». Вокруг храма обносится Плащаница. После литургии читается книга Деяний Святых апостолов.

Троицкий храм г. Королёва

В Великую субботу вспыхивает благодатный огонь (или Святой Свет) в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Согласно легенде, он не обжигает первые минуты. В Библии сказано, что первым свидетелем схождения Благодатного огня стал апостол Петр.

После известия о воскресении Спасителя, он побежал к гробу и, помимо погребальных пелен, увидел удивительный свет. Письменное его свидетельство появилось в IV веке и было сохранено церковным историком Евсевием Памфилом.

Считается, что Благодатный огонь появляется сам собой, когда греческий патриарх возле мемориальной плиты Спасителя читает молитвы. Обычно огонь сходить днем между 12:55 и 15:00.

В этот день верующие особенно поминают Иисуса Христа, поэтому важно уделить достаточное время духовной жизни, посетить церковное богослужение, которое начинается с раннего утра и продолжается в течение всего дня. Отметим, что вечером оно переходит во всенощную, а затем уже и наступает Светлое Воскресенье.

Некоторые православные совершают паломничество на Святую землю для того, чтобы своими глазами увидеть появление Благодатного огня. Божий Свет является символом воскресшего Иисуса Христа.

Что нельзя делать в Великую Субботу (23 апреля)?

В Страстную субботу не рекомендуется устраивать любое веселье, посещать вечеринки, танцевать и петь, организовывать какие-то торжества (свадьбы, дни рождения, юбилеи), предаваться плотским утехам. В народе существует поверье, что в этот день также нельзя много смеяться, потому что тот, кто излишне радуется в Страстную субботу, проведет весь год в слезах.

Великую субботу еще называют тихой – верующим людям действительно лучше воздержаться от мирского шума. Стоит также отказаться от сельскохозяйственных работ, охоты и рыбалки так, как в такой день покушаться на жизнь живого существа неприемлемо.

В этот день нужно постараться сдерживать все земные страсти: не ругаться, не сквернословить и вообще не раздражаться. Все выяснения отношений лучше оставить на потом. Нежелательно заниматься домашней работой, тяжелым трудом. Лучше так спланировать свое время, чтобы выполнить рутинные обязанности до скорбного часа.

Не рекомендуется поминать усопших, так как этим занимаются через неделю после Пасхи, как правило, на Радоницу. Однако можно посещать кладбище, прибираться на могилах.

Что можно делать в Страстную субботу перед Пасхой?

В народе Великая суббота еще называется Красильной (или Красной), поскольку прихожане завершают последние приготовления к Светлой Пасхе: красят яйца, пекут куличи, запекают буженину. Важно помнить только, что в субботу нельзя есть блюда, который готовятся для встречи Пасхи. Хотя традиционно принято заканчивать всю домашнюю работу еще в Чистый четверг (убираться в доме, мыться), церковь не запрещает заниматься этими делами и в субботу.

В такой день рекомендуется совершать добрые дела, раздавать милостыню и бескорыстно помогать нуждающимся, чтобы очистить свое сердце от злости и зависти. Также можно навестить близких и посильно помочь им. Если просят взаймы небольшую сумму денег, то у вас есть возможность сделать доброе дело и дать нужную сумму безвозмездно. Если же просят крупную сумму, то нужно подождать хотя бы до воскресенья, так как в долг давать в Великую субботу не рекомендуется.

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Великая суббота – это последний день Великого поста, и он очень строгий. Следует отказаться от пищи животного происхождения, яиц, молока, рыбы, сыра, сливочного масла и т.д. А если говорить о том, когда разрешается субботняя трапеза перед Пасхой, — то только после окончания всенощной в храме. Фактически Великий пост заканчивается именно в воскресенье: после службы верующие торжественно произносят: «Христос воскрес! Воистину воскрес!»

Какие существуют приметы и поверья на Страстную субботу?

Считается, что сон, приснившийся в ночь на 23 апреля, может сбыться в течение месяца. Если сон был радостным, счастливым, предвещающим хорошие события, его нельзя никому рассказывать. Если же сновидение было плохим, то его можно рассказать другим людям, или же после пробуждения посмотреть в окно и сказать слова: «Куда ночь, туда и сон!» — в обоих случаях он не будет иметь силы, можно его не бояться.

Существует еще ряд народных примет, связанных с Великой субботой. Например, люди верили, что если они не будут спать в ночь на Пасху или проснуться до рассвета, то смогут выбраться из сложной ситуации или из рутины. Согласно поверьям, в Великую субботу нельзя выносить что-то из дома и давать в долг, если, конечно, у вас в планах нет потери благополучия до следующей Пасхи.