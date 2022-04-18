Что нельзя делать в Чистый четверг

Последний четверг перед Пасхой православные верующие называют Чистым, Страстным или Великим. В 2022 году Чистый четверг приходится на 21 апреля. По церковным традициям именно в этот день Страстной недели вспоминаются Тайная вечеря, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов ТАСС/ Владимир Смирнов

Во время вечерней службы в Великий четверг священнослужители читают 12 отрывков из Евангелия, повествующих о том, как Иисуса Христа схватили, судили, как он шел с крестом на казнь, о его распятии, смерти и погребении. В это время прихожане должны стоять в храме с зажженными свечами, напоминает "Российская газета".

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Четверг Страстной недели в народе называют Чистым, поскольку это день духовного очищения через Таинства Покаяния (исповеди) и Причащения — священнодействия, которое установил Христос на Тайной вечере, освятив хлеб и вино. Кроме того, по народным традициям, именно в Страстной четверг полагается наводить чистоту в доме через Пасхой.

Что нужно делать в Чистый четверг

В этот день верующие стараются посетить церковь, чтобы исповедаться перед великим праздником. Дома проводят генеральную уборку и перестирывают все белье. Полагается разложить все вещи по местам и выбросить ненужный хлам. На Руси верили, что это сулит благополучие в течение всего года. После Страстного четверга наводить чистоту в жилище до Пасхи уже нельзя, пишет kp.ru.

Помимо уборки в доме, нужно помыться самому. В старину верили, что в этот день вода смывает грехи и болезни.

В Великий четверг полагается проводить и другие хозяйственные приготовления к Пасхе — печь куличи и готовить мясные блюда, которые будут потом подаваться к праздничному столу, а вечером всей семьей красить яйца.

На Руси за три дня до Пасхи готовили так называемую четверговую соль, которой приписывалась целебная сила. Для этого соль смешивали с квасной гущей или вымоченным в воде хлебным мякишем, а потом несколько часов запекали в печи, пока она не приобретала черный цвет. Полученную субстанцию толкли в ступе, читая молитвы, а затем относили ее в церковь для освящения. Такой смесью нужно было солить пасхальные яйца, после чего ее использовали еще год до следующей Пасхи. Четверговую соль ели либо растирали водным раствором с ней больные места. Считалось, что это поможет победить болезни. Черную соль носили на груди в ладанке вместе с крестиком.

Согласно народным поверьям, в Чистый четверг полезно стричься. Это тоже помогает в борьбе с недугами.

Что нельзя делать в Великий четверг

В этот день нельзя отказываться от наведения чистоты в доме, сквернословить и предаваться дурным мыслям. Считалось, что человек, который не блюдет духовную и физическую чистоту в Страстной четверг, будет страдать от безденежья, его ждут болезни и семейные ссоры. За три дня до Пасхи также нельзя давать и брать взаймы.

С Великого четверга начинаются самые страшные события Страстной недели, поэтому запреты в этот день особенно строгие. Нельзя предаваться веселью — смеяться, вести пустые разговоры и шуметь.