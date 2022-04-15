Шестнадцатого апреля, за день до Вербного воскресенья православные будут отмечать Лазареву субботу. В этот день верующие вспоминают воскрешение праведного Лазаря Иисусом Христом.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС Денис Абрамов/ТАСС

Согласно Евангелию от Иоанна, Спаситель воскресил Лазаря через четыре дня после его смерти. Иисус отправился в Вифанию, где жил праведник, когда узнал, что тот болен. При этом Спаситель сказал, что "эта болезнь не к смерти, но к славе божией".

Прибыв к пещере, где уже был погребен Лазарь, Иисус Христос начал молиться, а потом громко сказал: "Лазарь, иди вон!" Тогда воскресший праведник вышел из пещеры, говорится в писании. После этого Лазарь прожил еще 30 лет.

Воскрешение Лазаря считается одним из наиболее знаковых чудес, совершенных Христом, напоминает kp.ru.

Что нужно делать в Лазареву субботу

Поскольку Лазарева суббота отмечается в канун Вербного воскресенья, верующие в этот день собирают веточки вербы. Вечером их благословляют и освящают святой водой.

На Руси было принято слегка ударить ветками вербы своих домочадцев. Считалось, что это сулит им здоровье на целый год.

В старину также верили, что верба может принести в дом финансовое благополучие. Для этого веточку клали в левую руку, а правой крестились и молили бога о достатке, сообщает Пятый канал.

Болгарские и гагаузские девочки совершали в этот день обряд лазарования, который знаменовал их переход из статуса детей в статус девушек на выданье. Лазарки, как их называли, ходили по домам и пели песни, а одна из них изображала невесту. Этот обряд сохранился до наших дней.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Лазарева суббота — церковный праздник, поэтому в этот день категорически запрещено ссориться, обижаться, злиться друг на друга, сквернословить и кричать. Считается, что все плохое потом вернется к человеку с утроенной силой.