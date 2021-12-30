2023: Год Кролика по восточному календарю

По восточному календарю 2023-й - год черного Водяного Кролика (по другой версии, Кота), который сменит год Водяного Тигра. Он наступит в китайский Новый год - 22 января.

У каждого года китайского календаря есть собственное животное-покровитель и каждое из них обещает удачу людям с определенными качествами. Также людям, родившимся под знаками разных животных восточного календаря, приписывают предопределённые черты характера.

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Характеристика рожденных в год Кролика

Люди, рожденные в Год Кролика, в китайской традиции считаются спокойными, добрыми, тихими и чуткими, но в то же время проворными, умелыми и очень ответственными. Это положительные качества, но есть у кроликов и отрицательная сторона: они могут быть легкомысленны, слишком ранимы и невероятно скрытны.

В целом считается, что кроликов отличает приятный характер и способность расположить к себе окружающих.

Китайцы верят, что мужчины-кролики доброжелательны и легко умеют заслуживать доверие людей. В случае возникновения незначительных проблем они справляются со всем без спешки и очень аккуратно. Если же проблема серьезная, наружу выходит одно из главных качеств кроликов - они не сдаются и пытаются найти решение до победного конца. Благодаря этому многие из них со временем добиваются выдающихся успехов.

Женщин-кроликов китайцы считают привлекательными, элегантными, но самое главное - обладающими добрым сердцем. Считается, что они ни за что не предадут близких людей, но даже с самыми родными не поделятся собственными сокровенными мыслями. Женщин, рожденных в Год Кролика, китайцы называют слишком осторожными и консервативными, из-за этого они якобы часто упускают отличные возможности.

Любовная совместимость и работа для Кролика

Самыми удачными партнерами для Кроликов в Китае считают людей, рожденных в года Крысы, Козы, Обезьяны или Собаки. Самую неудачную партию Кролику могут составить Петух и Змея.

Китайцы верят, что дети-кролики очень часто вырастают в начитанных и образованных людей, которые без труда находят работу с хорошим доходом. Часто у Кроликов отмечается талант к рисованию или рукоделию, они могут быть замечательными поварами.

Подходят Кроликам и сферы земледелия, животноводства, здравоохранения, работа преподавателя или богословская карьера и даже работа в полиции или суде.

Чего ждать в Год Кролика-2023

Как рассказали «Комсомольской правде» астрологи, в 2023 году Кролик обещает людям много позитивных событий, романтики и любви. Астрологи назвали Кролика семейным существом, поэтому дому в этому году стоит уделить особое внимание.

Считается, что в Год Кролика многим суждены приятные изменения в личной жизни - к примеру, женитьба или зачатие ребенка.

В Год Кролика следует особенно внимательно следить за своим эмоциональным состоянием и психическим здоровьем.

Как утверждают астрологи, особенное значение имеет то, что 2023-й - год Водяного Кролика. Вода символизирует мягкую силу, поэтому можно рассчитывать, что большинство конфликтов в этом году удастся решить при помощи дипломатии и силы убеждения.

Китайцы уверены, что для людей, рожденных в Год Кролика, 2023-й станет «Годом Судьбы», это означает, что эти люди столкнутся с испытаниями и внезапными переменами (к лучшему).

Кому повезет в Год Кролика и как привлечь удачу

В Китае верят, что Кролик ценит методичный и кропотливый труд и покровительствует людям, которые засиживаются на работе до поздна. Считается, что в Год Кролика особенно везет адвокатам, различным советникам, секретарям и судьям. Им могут открыться возможности для повышения.

Но и у всех остальных есть способ привлечь удачу: китайцы верят, что сделать это можно, принеся домой фигурку кролика (в особенности хорошо, если она золотая и кролик сидит на монетках). Считается, что это привлечет в дом достаток, любовь и мир. Держать такую статуэтку советуют на подоконнике.

Людям, желающим добавить себе терпения и доброты, «КП» советует обзавестись фигуркой кролика, стоящего на задних лапах и смотрящего вверх. Кролик, у которого в лапках зажата морковка, может привлечь удачу в бизнесе.

Чтобы задобрить Кролика, 2023 год лучше всего встречать в кругу самых близких людей. Главному животному года понравится, если в честь него люди нарядятся в платья и костюмы белого и серого цветов. Кролик - за простоту, поэтому сложные фасоны выбирать не стоит.