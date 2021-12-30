Одна из важнейших дат для православных верующих - Крещенский сочельник, 18 января: в этот день верующие люди готовятся к празднику Крещения. «Рамблер» расскажет, что можно, а что нельзя делать в Крещенский сочельник, что говорят об этом традиции и устав церкви.

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История Крещенского сочельника

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«Православие и мир» рассказывает, что до V века рождение и крещение Иисуса Христа отмечали в один день - 6 января. Это был Богоявлением, старинный праздник олицетворял воплощение Христа в мире и проявление Троицы.

В Библии сказано, что когда Иоанн Предтеча крестил людей в водах Иордана, Иисус Христос перешагнул 30-летний порог. Он тоже пришел к Иоанну, чтобы креститься. Иоанн считал себя недостойным этого и пытался удержать Иисуса, однако в итоге он повиновался его просьбе. После крещения, когда Иисус Христос покидал воду, небеса разверзлись и Иоанн увидел Духа Божия, который спустился в виде голубя, а с неба раздался голос Бога-отца.

В V веке в церкви появилось новое явление – святки, заканчивающиеся навечерием, или Крещенским сочельником.

Традиции Крещенского сочельника

Свое название сочельник получил от слова «сочиво». Сочиво - это разваренные зерна риса или пшеницы, основное блюдо сочельников наряду с кутьей.

Другой пищи, по церковной традиции, в этот день есть не полагается до выноса свечи после утренней Литургии 19 января и первого употребления освященной крещенской воды.

В Крещенский сочельник после литургии в храмах совершают великое (что значит особо торжественное) освящение воды. По старинному Иерусалимскому уставу освящают воду два раза – в Крещенский сочельник и в само Богоявление.

Одна из православных традиций - окроплять в Сочельник крещенской водой свой дом с пением тропаря. Крещенскую воду в течение всего года по чуть-чуть пьют натощак (традиционно вместе с просфорой), чтобы получить от бога силу, здоровье и отвадить дьявола. Хранить эту воду в церкви советуют рядом с домашним иконостасом.

Помимо церковных традиций, есть народная традиция: и в Крещенский сочельник, и в сам праздник люди окунаются в освященную воду в специально сделанных для этого на открытых водоемах купальнях - иорданях.

Практикующий врач скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков) рассказывал РИА Новости, что у погружения в иордань на Крещение нет духовного смысла, если человек не ходит в храм: это может даже навредить.

«Благодать Божия не действует автоматом: просто оттого, что ты окунулся в крещенскую купель, ты святым не станешь», - подчеркивал он.

Иеромонах отмечал, что сначала следует начать жить духовной жизнью, исповедоваться и причащаться, часто молиться, только после этого купание сможет приобрести смысл.

Чего нельзя делать в Крещенский сочельник

Крещенский сочельник для верующих - день строго поста. Как и в случае с Рождественским сочельником, в Крещенский не принято есть до «первой звезды» (вынесения свечи после литургии), а после этого едят только сочиво.

Пост Крещенского сочельника длится с вечера 17 января до конца молебна на освящение воды - водосвятия. От болеющих строгого поста не требуют.

В Крещенский сочельник на Руси были популярны гадания, но церковь такое развлечение категорически не одобряет.

Православная писательница Мария Городова в своем материале для «Российской газеты» отмечает, что святость крещенской воды в Сочельник и последующие праздники нельзя ставить выше значимости Таинств Церкви и «самого Спасителя».

Писательница отметила, что люди, которые готовы стоять в километровых очередях за святой водой, но при этом «забывают» о литургии, игнорируют исповедь и не причащаются - становятся похожими на язычников, а их вера «превращается в шаманство».

Городова подчеркнула, что крещенской воды хватит на всех: освящают ее и в Крещенский сочельник, и после - во многих храмах ее можно будет получить до 27 января.

У обычая окунаться в ледяную прорубь, по словам писательницы, языческие корни и он совсем не близок к церковному смыслу праздника. Говорилось об этом еще в старинном справочнике церковной жизни «Настольная книга для священно-церковно-служителей» Сергея Булгакова.

«…В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов)», - писал он.

Булгаков отмечал, что купаться в сочельник и сам праздник - означает требовать от бога чуда и бесцельно пренебрегать своей жизнью и здоровьем, что в христианстве не одобряют.

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