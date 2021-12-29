Православное Рождество: история и традиции праздника

Один из главных праздников христиан - Рождество Христово – в православии отмечается 7 января, для верующих в этот день в человека воплотился сам бог. «Рамблер» рассказывает об истории и главных традициях праздника.

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Православные россияне (а также Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви) празднуют Рождество 7 января, а католики и другие христиане - 25 декабря - из-за разницы Юлианского и Григорианского календарей. Православная церковь живет по Юлианскому календарю, а католики и протестанты - по Григорианскому.

Портал «Православие и мир» отмечает, что точная дата рождения Иисуса неизвестна, но данные Библии позволяют предположить, что это случилось в середине зимы. Считается, что произошло это событие 2021 год назад - от него ведется летоисчисление во многих странах.

История и значение праздника

Как рассказывает «Православие и мир», первые упоминания о Рождестве относятся к IV веку. В 360 году римский епископ Либерий упоминал праздник Рождества, а во II веке о рождении Христа говорили в день Богоявления, отмечая сразу три события, - рождение Иисуса, принесение даров и Крещение.

В Евангелии сказано, что Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме, в хлеву, где скот укрывался от непогоды.

В тот год император велел провести перепись населения. Евреи следовали обычаю вести народные переписи по коленам, племенам и родам, каждое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, поэтому Мария и Иосиф, происходившие от рода Давидова, отправились в Вифлеем (город Давида).

Считается, что в городских гостиницах по дороге в Вифлеем места Марии и Иосифу не нашлось, поэтому Иисус появился на свет рядом со стойлом, а его первыми яслями стала кормушка.

Как гласит Евангелие от Луки, о свершившемся чуде первыми узнали пастухи, охранявшие неподалеку свои стада. К ним явился Ангел, чтобы возвестить - «ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель».

Три волхва увидели Вифлеемскую звезду на Востоке и также поняли, что это означает рождение Спасителя мира. Они принесли младенцу свои дары: золото, ладан и смирну - знаки царской власти, священства и того, что Иисусу предстоит умереть и воскреснуть (смирна - пряное благовоние, которым умащивали тела усопших).

Как объясняет «Православие и мир», христиане верят, что через вочеловечение бог открыл людям пути спасения. Через Рождество Христово «суть человека соединилась с Божественной сутью, Иисус облекся в человека, чтобы исцелить человечество». Явление бога во плоти в христианстве считается жертвой, которая искупила грехи человечества.

Традиции Рождества

До дня Рождества верующие соблюдают Рождественский пост, пытаясь уподобиться Христу, который постился. Накануне Рождества, в Сочельник, готовят праздничные блюда - сочиво (блюдо из пропаренных злаков с медом) и кутью. Едят в Сочельник только один раз, после праздничного богослужения.

«Правмир» рассказывает, что в праздничном богослужении на Рождество читается молитва «Царю Небесный», далее идет ектенья и гимн «С нами Бог», затем - песнь Симеона Богоприимца, рассказывающая о принесении младенца в Иерусалимский храм (традиционно совершалось на сороковой день жизни), после поется ирмос - заголовок Рождественского канона. Утреня Рождества поется ночью.

Важнейшими составляющими богослужения «Правмир» называет тропарь и кондак - не только молитвы, но также объяснения сути праздника Рождества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января совершает рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.

Символы и атрибуты Рождества

Символами Рождества стали Священные дары - золото, ладан и смирна, а также Вифлеемская звезда - именно в честь нее верхушки елок начали украшать звездами.

Сама ель всегда была символом Рождества. Это связывают с тем, что Ирод, согласно Евангелию, приказал убить всех младенцев, опасаясь за свое положение - волхвы возвещали о рождении «царь Иудейского» и Ирод считал младенца угрозой своему царствованию. Считается, что для спасения Иисуса, Мария и Иосиф закрыли вход в пещеру ветвями ели.

В Европе популярна легенда о том, что деревья приносили младенцу Иисусу свои дары - плоды, а ели было нечего предложить ему, поэтому она скромно стояла вдали. Иисус заметил ее, улыбнулся и протянул к ней руку.

Декорации в виде ангелов и колокольчиков напоминают верующим о возвещении рождения Иисуса пастухам. Звон колокольчиков прославляет бога. Во многих странах на Рождество принято зажигать свечи, это символизирует «Божественное сияние радости Рождества», отмечает «Правмир».

В России укоренилась традиция делать Рождественский вертеп - пещеру Рождества, которую делают своими руками и устанавливают в храмах и в домах верующие.

Историки считают, что до начала 1840-х годов обычая ставить рождественскую елку в России не было, исключением были лишь дворцовые елки, появившиеся раньше по инициативе великой княгини Александры Фёдоровны.