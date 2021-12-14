Китайский новый год-2022: даты и как праздновать

Китайский Новый год по лунному календарю наступит 1 февраля 2022 года и пройдет под покровительством черного (или, по другой версии, голубого) Водяного Тигра. В дословном переводе это торжество называется Праздником весны.

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Самый длинный праздник

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В отличие от Нового года, который празднуют в России и Европе, у Нового года по лунному календарю нет определенной даты. Китайский Новый год приурочен ко второму новолунию после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря), по завершении полного лунного цикла. В григорианском календаре это обычно соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.

Китайский Новый год является самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии - его отмечают 15 дней.

Таким образом, Новый год по китайскому календарю наступит 1 февраля 2022 года. Примечательно, что приверженцы лунного календаря будут встречать не 2022 год, а 4720-й.

Символ года

Наступающий год по китайскому календарю станет годом Водяного Тигра, который придет на смену белому Металлическому Быку. Каждый год китайского календаря имеет свое животное-покровителя и каждое из них обещает успех людям с определенными качествами.

Водяного Тигра китайцы считают остроумным, всесторонне развитым и умеющим достигать поставленных целей. Чтобы соответствовать Тигру, нужно активно заниматься саморазвитием, познавать новое, путешествовать и заводить новые хобби. А не любит Тигр нерешительных людей и пессимистов.

Подготовка к празднику

Как рассказала «Комсомольская правда», в начале каждого нового года, согласно мифологии, китайцы вынуждены прятаться от чудовища по имени Нянь (в переводе на русский «Год»): оно является в первый день праздника, чтобы разорить все поселения.

Для защиты домов от чудовища китайцы заранее украшают их: обклеивают узорами из красной бумаги, надписями, картинами с пожеланиями счастья и развешивают везде красные фонарики. По легенде, однажды люди заметили, как Нянь, любитель полакомиться детьми, испугался ребенка в красной одежде, и решили использовать красный цвет против монстра.

Перед праздником каждая семья проводит тщательную уборку, освобождая в доме место для счастья.

Новогодняя ночь

В канун Нового года китайские семьи собираются за богато накрытым столом. В меню обязательно присутствуют мясо, рыба и гёдза (разновидность пельменей).

К праздничному ужину даже те члены семьи, которые работают или учатся в других городах и странах, возвращаются домой.

Заканчивается новогодняя ночь фейерверками, которые должны отпугнуть злых духов от жилищ.

Портал China Highlights отмечает, что в современном Китае канун Нового года невозможно представить без просмотра гала-концерта на телеканале CCTV.

Продолжение банкета

На утро члены семей поздравляют друг друга с наступлением Нового года и дарят подарки - красные конверты с деньгами. После этого вся семья отправляются поздравлять родственников и соседей. На эти визиты обычно уходят первые пять дней Нового года.

В честь Нового года принято дарить подарки из парных предметов, символизирующих единство и семейную гармонию. Одна из традиций - приносить с собой два мандарина.