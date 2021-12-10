31 декабря: выходной или рабочий

Российское правительство официально объявило пятницу, 31 декабря 2021 года, нерабочим праздничным днем. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому нерабочий праздничный день, выпавший на выходной, - воскресенье, 3 января - перенесли на 31 декабря.

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Благодаря этому решению последняя неделя года будет четырехдневной. В целом новогодние каникулы продлятся девять дней, с последнего дня декабря по воскресенье, 9 января, включительно.

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В прошлом году 31 декабря на федеральном уровне было объявлено рабочим днем. Однако «Единая Россия» предложила объявить его выходным и идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в России много выходных из-за Нового года, поэтому «одним больше, одним меньше, не убудет от нас». Также Путин обращал внимание, что 31 декабря в России традиционно организуется «очень своеобразная работа».

Президент отмечал, что сделать 31 декабря выходным на федеральном уровне власти уже не успеют, но это возможно на региональном уровне. После этого регионы объявили 31 декабря выходным.

Позже министр труда Антон Котяков рассказал, что последний день года могут сделать праздничным выходным на постоянной основе. А заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец отмечал, что работодатели вправе объявлять 31 декабря выходным самостоятельно, без постановлений правительства: для этого компания должна выпустить локальный нормативный акт, предусматривающий, что последний день года станет оплачиваемым выходным.

Так как 31 декабря в 2021 году сделали праздничным днем повсеместно, на федеральном уровне, россияне должны будут получить компенсацию за работу в этот день - двойные оклады. Однако это не единственный вариант: профессор НИУ ВШЭ Марина Буянова рассказала, что компенсировать рабочий день 31 декабря также можно отгулом.

Несмотря на перспективу двойных окладов и отгулов, далеко не все россияне оказались довольны длинными каникулами.

РБК сообщило со ссылкой на данные опроса Superjob, что почти половина россиян (каждый второй или 49 процентов) относятся к длинным новогодним каникулам положительно, а каждому четвертому (25 процентов) все равно, как долго они будут отдыхать в честь Нового года. Еще 17 процентов россиян считают, что длинные новогодние каникулы давно пора сократить.

По версии экспертов Superjob, пандемия, локдауны, а также длинные выходные в мае и ноябре изменили подход россиян к новогодним каникулам

«В этом году тех, кто одобряет десятидневные каникулы, меньше, чем когда-либо», - подчеркнули в компании.