Раскрыты последние секреты долгожданного iPhone 8

Инсайдер @OnLeaks опубликовал в своем «твиттере» новые фотографии флагманского смартфона iPhone 8.

Снимки скрывают главные особенности нового устройства от Apple. Так, полностью подтвердились слухи о вертикальной двойной камере. Также оказалось, что смартфон не имеет на задней панели сканера отпечатков пальцев. Таким образом, Touch ID будет внедрен непосредственно в экран iPhone 8.

На передней панели отсутствует кнопка «Домой», так как почти всю площадь фронтальной части устройства занимает безрамочный экран. Эксперт не исключил, что корпус смартфона iPhone 8 окажется стеклянным.