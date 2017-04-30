iPhone 6s в России подешевел до критического минимума

Стоимость iPhone 6s на российском рынке достигла абсолютного минимума, пишет Politexpert.net.

Стоит отметить, что этот смартфон до сих пор остается самым популярным в мире.

Эксперты связывают снижение цены с тем, что продавцы техники начинают избавляться от запасов, так как в сентябре 2017 года в продажу поступит новая модель от Apple

На сегодняшний день iPhone 6s можно купить меньше чем за 30 тыс. руб. За такою цену покупатель получит модификацию с 16 Гб оперативной памяти.

Устройство оснащено 4,7-дюймовым дисплеем, 12-мегапиксельной камерой с поддержкой технологии съемки видео 4К, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Разработчики также внедрили в смартфон возможность осуществлять платежи через Apple Pay.