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iPhone 6s в России подешевел до критического минимума
Стоимость iPhone 6s на российском рынке достигла абсолютного минимума, пишет Politexpert.net.
Стоит отметить, что этот смартфон до сих пор остается самым популярным в мире.
Эксперты связывают снижение цены с тем, что продавцы техники начинают избавляться от запасов, так как в сентябре 2017 года в продажу поступит новая модель от Apple.
На сегодняшний день iPhone 6s можно купить меньше чем за 30 тыс. руб. За такою цену покупатель получит модификацию с 16 Гб оперативной памяти.
Устройство оснащено 4,7-дюймовым дисплеем, 12-мегапиксельной камерой с поддержкой технологии съемки видео 4К, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Разработчики также внедрили в смартфон возможность осуществлять платежи через Apple Pay.
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