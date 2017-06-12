Стала известна цена нового iPhone 8

Стала известна нового iPhone 8. Об этом сообщает LIFE.

Компания Apple начала производство смартфона несколько дней назад. Однако цена на новинку долго оставалась тайной. Теперь представители Apple сообщили, что в США новый гаджет будет стоить в районе $1 тысячи. В России же iPhone 8 можно будет купить за 80–90 тысяч рублей.

По мнению экспертов, новый смартфон от Apple станет настоящей революцией в мире мобильных телефонов, поскольку у него не будет рамок. Кроме того, в iPhone 8 появится сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.