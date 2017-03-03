МГТС раздаст абонентам телевизоры 4К

МГТС намерена предоставить новым абонентам своего платного ТВ телевизоры стандарта 4K (телевидение сверхвысокой четкости). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Татьяну Мартьянову

Цены на 4К-телевизоры начинаются примерно от 27 тысяч рублей. Диагональ их экранов составляет не менее 40 дюймов.

По мнению гендиректора «Искрателекома» Алхаса Мирзабекова , при закупке крупной партии телевизоры могут обойтись МГТС примерно в 12 000–14 000 рублей за штуку или еще дешевле, если компания закупит устройства устаревшего модельного ряда.

По словам Мартьяновой, МГТС будет предлагать технику в первую очередь высокодоходным абонентам, которые пользуются пакетными тарифами. В них, кроме телевидения, входит высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, фиксированная телефония и мобильная связь.

В декабре прошлого год МГТС предложила абонентам доступ к 79 телеканалам (в том числе и в HD-качестве) за 99 рублей в месяц. Однако, по словам представительницы компании, чтобы показать преимущества платного ТВ, нужно обновить телевизоры.

В 2016 году число пользователей телевидения МГТС выросло на 29 процентов. Как отмечает «Коммерсант», быстрый рост абонентской базы МГТС связан с ростом охвата новой оптоволоконной сетью GPON московских квартир. Однако компания хочет форсировать рост числа клиентов.