От чего умирают москвичи

За первые семь месяцев текущего года в Москве, по данным столичного управления ЗАГС, умерли 69 тыс. 974 человека. Это на 2% ниже показателя того же периода прошлого года. Если положительную динамику удастся сохранить, по итогам года смертность в столице может снизиться впервые за последние пять лет: с 2011-го она медленно, но неуклонно росла, и в 2016-м составила 123 тыс. 778 человек.





Согласно данным официальной статистики, которые есть в распоряжении «Ридуса» , подавляющее большинство москвичей умирают от болезней системы кровообращения. В прошлом году на их долю пришлось 68 тыс. 678 смертей, то есть больше половины. В том числе чуть более 38 тыс. человек скончались от ишемической болезни сердца и 23 тыс. 582 человека — от цереброваскулярных болезней (инсульты).

Втрое место занимают злокачественные образования — 27 тыс. 190 человек. Внешние причины унесли почти 7 тыс. жизней. А с точки зрения медицины третье место заняли болезни органов пищеварения — 5 тыс. 11 человек.



Умереть от старости



Заболевания органов системы кровообращения являются основной причиной смертности во всем более или менее развитом мире — это естественное следствие увеличения продолжительности жизни. Сегодня среднестатистический житель Москвы доживает до 77 лет. Это лет на пять больше, чем по России в целом, лет на десять меньше уровня развитых западных стран и примерно соответствует показателям Центральной и Восточной Европы.





«Человек должен от чего-то умирать. Хронические и не инфекционные болезни — основные убийцы в пожилых возрастах. Это абсолютно стандартная ситуация», — говорит заведующая отделением анализа статистики здоровья населения Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Алла Иванова . «Среди умерших очень много людей за 75−80 лет, и чем старше человек, тем чаще он умирает от болезней системы кровообращения. По крайней мере, в России», — добавляет ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Российской школы экономики Евгений Андреев

В развитых странах, где продолжительность жизни заметно выше, почти столь же частой причиной смерти становится рак, который сдвигается к старшим возрастам, а третье место занимают болезни органов дыхания.



«Люди там доживают до не только пожилых, но уже старческих возрастов, существенно старше 80−85 лет, когда легочно-сердечный комплекс определяет причину смерти. И, в общем, выбор между болезнью системы кровообращения и старческой пневмонией является вопросом диагностики причин смерти, не более того», — поясняет Иванова.



В России же болезни органов дыхания концентрируются, в основном, в трудоспособных возрастах, или немного старше, когда пневмония успешно лечится и редко приводит к летальному исходу.



Злокачественный и зловредный



По общему уровень смертности от рака Россия мало отличается от стран Запада, но у нас злокачественные новообразования выкашивают людей достаточно молодых. Причины очевидны: позднее выявление и слабое лечение. Но в Москве умирают от рака гораздо меньше, чем, например, в Московской области и в других областях России. В целом смертность от рака имеет слабовыраженную позитивную тенденцию, однако по отдельным видам заболевания динамика разная, кое-где есть и негативные тренды.



Меньше людей умирает от рака легких и органов пищеварения, хотя пока эти формы по-прежнему лидируют в скорбном списке. А вот что касается органов мочеполовой системы у мужчин, здесь, к сожалению, позитивного тренда нет, при том что этот рак относится к предотвратимым: если он выявлен на ранней стадии, достаточно велики шансы на хороший прогноз. Этой проблемой уже озаботился Минздрав, в частности, диагностика данных органов включена в программы диспансеризации.



У женщин достаточно хорошие тенденции наблюдаются в сфере борьбы с раком молочной железы, который пока все же остается третьей по значимости причиной смерти слабого пола. А вот в области злокачественных образований органов репродуктивной сферы позитива меньше, хотя они тоже вполне успешно поддаются лечению. Причина, возможно, кроется в недостаточном внимании, которое уделяется данной сфере, в отличие от того же рака молочной железы.



«В свое время при посещении терапевта женщин обязательно направляли на гинекологический осмотр. Потом эта схема ушла, но никаких новых мощных стимулов, чтобы активизировать раннюю обращаемость, не было, и поэтому мы не имеем такого прогресса в снижении рака репродуктивной сферы у женщин, как по молочной железе», — сетует Иванова.



В той же Европе вся стратегия здравоохранения ориентирована преимущественно на профилактику, и это дает очень хорошие результаты. В России тоже пытаются двигаться в этом направлении. Программа развития отечественного здравоохранения, рассчитанная до 2020 года, содержит очень серьезный профилактический компонент.



Но профилактика — это улица с двусторонним движением, напоминают специалисты. Не только здравоохранение должно активизировать свои усилия, но и население должно более внимательно относиться к своему здоровью и чаще обращаться за медицинской помощью. Нельзя ничего выявить, если человек не будет ходить, в том числе, и на диспансерные приемы.



Безусловно, качество диагностики в России вызывает много вопросов. Но следует признать, что и сами россияне, в отличие от европейцев, к врачам зачастую предпочитают обращаться (да и то, не сразу), когда уже что-то реально заболит.



Алкоголь и качество жизни



Сравнительно высокая смертность от болезней органов пищеварения (примерно половину из них занимают алкогольные и другие циррозы печени) объясняется тоже достаточно просто — в России по-прежнему много пьют и плохо едят.



Уровень потребления алкоголя в стране остается высоким, несмотря на постепенное улучшение ситуации. Что же касается еды, проблема не только в качестве (здесь многое зависит от кошелька). Играет роль и характер питания, его регулярность и многие другие параметры. Это все вопросы, в значительной степени связанные с традицией недостаточного внимания к проблемам питания, начиная с раннего детства.



Тем ни менее в целом с 2005 года смертность в России снижалась (разными темпами в разные периоды). Во многом это связано с теми мерами, которые были приняты в сфере здравоохранения, и значительными инвестициями в медицинскую помощь. Безусловно, сказался и общий рост уровня благосостояния населения в тучные годы. Экономический кризис и заметное ухудшение качества жизни населения в последние 2−3 года затормозили этот процесс.



Ситуация с продолжительностью жизни и уровнем смертности в Москве, конечно, лучше, чем в остальных городах России (включая Санкт-Петербург), но заметно хуже, чем в других мегаполисах мира. Стандартизованный коэффициент смертности в российской столице превышает соответствующие показатели других крупных городов планеты в 1,5−2 раза. Особенно заметен разрыв в уровне смертности от болезней системы кровообращения и внешних причин.



А свое преимущество в продолжительности жизни на российском фоне Москва нарастила в основном со второй половины 1990-х годов, когда в России в целом ситуация была очень плоха. Столица все-таки существенно быстрее выбиралась из экономического кризиса, и активнее развивалась, поэтому социальная поддержка уязвимых групп — пожилых, семей с детьми — здесь была намного сильнее.



Но лидерство Москвы связано не только с уровнем жизни населения, но и его социальным составом: в столице наиболее высока концентрация образованных людей. А более образованные граждане обычно более ответственно относятся к своему здоровью, ведут более здоровый образ жизни, при сопоставимом уровне доходов.



Затормозили



Сегодня темпы роста продолжительности жизни в Москве — одни из самых низких по стране. Это связано не только с достаточно высоким исходным уровнем, но и с реформами по модернизации здравоохранения, принятыми в столице. Специалисты не всегда оценивают их позитивно и считают, что это ухудшает доступность медицинской помощи, прежде всего, для пожилых групп населения, которые уже не демонстрируют такой позитивной динамики, которая была несколько лет назад.



«Скорее, сейчас можно говорить об относительной стабилизации смертности в Москве, чем о ее заметном снижении. В целом продолжительность жизни меняется очень незначительно, и говорить о выраженном росте продолжительности жизни в Москве не приходится», — отмечает Иванова. Правда, пока остается тренд на снижение смертности в области сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований, но слабовыраженный.



Тормозит позитивную динамику смертности в столице и ярко выраженная имущественная дифференциация населения, которая в Москве намного выше, чем в других регионах страны. Чем выше доля групп, находящихся в сложной экономической ситуации, тем в большей степени они влияют на общие показатели.



Даже в средних возрастах помимо хорошо оплачиваемых специалистов есть и те, кто относится к категории так называемых новых бедных. С материальными трудностями сталкивается значительная часть семей с детьми (и социальные пособия не спасают). Этим людям сегодня явно не до фитнеса и здорового образа жизни. Более того, имущественное расслоение москвичей не останавливается, а растет.



Район имеет значение



Нет «смертельного» единодушия и между территориями внутри Москвы. При общем уровне смертности в 10 человек на каждую тысячу населения, в разных районах (иногда — в пределах одного округа) этот показатель может колебаться от 4−5 до 12−13 человек. И это — без учета Новой Москвы.





Так, например, в Восточном округе в районах Косино-Ухтомский и Новокосино смертность составляет 5,4 и 6,4 человека на тысячу, а в Северном Измайлове — 12,1. В Западном округе в Ново-Переделкино — 6,8, а в районе Внуково — 13,1. В Северо-Западном округе в Куркино — 3,2, а в Северном Тушино — 10,2.

На общем фоне заметно выделяется Зеленоград. Из четырех районов только один слегка не дотягивает до общегородского показателя (Крюково — 9,4), остальные его превышают -от 10,8 до 13,5 человек на тысячу населения.



Уровень смертности сильно зависит от возрастного состава населения, поясняет эксперты. В центре Москвы, например, где преимущественно живет пожилое население, общий показатель будет выше, хотя и продолжительность жизни там самая высокая. Далее, в порядке убывания, следуют юго-запад, запад, северо-запад, север, восток и юго-восток. Играет роль и социальный состав населения в разных районах, поскольку уровень образования и доходы существенно влияют на продолжительность жизни. Еще одним очень важным показателем являются внешняя среда. «Если мы посмотрим на восток и юго-восток, в экологическим отношении эти округа является менее благополучным, чем, например, запад и юго-запад, а также север. И, конечно, эти факторы не могут не сказаться на состоянии здоровья населения», — говорит Алла Иванова.



Также нужно иметь в виду концентрацию промышленных предприятий. Вокруг них обычно живут рабочие, и живут, как правило, меньше, чем те, кто занят в сфере науки или образования. Не только в силу разных условий жизни, но и в силу разной ориентации на ее продолжительность, разного образа жизни и разных поведенческих привычек.



Что касается Зеленограда, который входит в состав Москвы достаточно давно, здесь имеет значение некоторая удаленность от центральных районов. И инфраструктура, в том числе транспортная, там не московская. И по качеству жизни Зеленоград уступает старым районам Москвы. Хотя экология там значительно лучше, чем, например, в восточных и юго-восточных районах.



«В этом отношении фактор уровня и качества жизни населения дает больший эффект с точки зрения продолжительности жизни, чем широко обсуждаемый экологический фон», — замечает Иванова.



Евгений Андреев, в свою очередь, считает, что всех этих факторов недостаточно для рационального объяснения такой большой дифференциации по уровню смертности внутри Москвы. Разброс цифр слишком велик, считает он.



Эксперт предполагает, что не вполне точно подсчитана численность населения различных территорий города. Кроме того, в Москве умирает огромное количество иногородних граждан. И все смерти, зарегистрированные в столичных загсах, попадают в общегородскую статистику — и бомжи, и приезжие из других регионов страны, и иностранцы, и просто неопознанные лица. При этом непонятно, по какому принципу они распределяются по городским районам — то ли по месту временной регистрации при жизни (если таковая вообще была), то ли по месту регистрации смерти (тогда может резко возрасти смертность там, где находятся загсы или отделы судмедэкспертизы), то ли по каким-то иным критериям.