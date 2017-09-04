Росстат: число 100-летних россиян увеличилось

По данным Росстата на начало этого года пришлось 15,7 тысяч россиян, старше 100 лет, что на тысячу больше, чем в 2016 году. При этом большинство долгожителей — женщины. На трех 100-летних россиянок приходится только один ровесник. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщили изданию в Минздраве, за 2016 год средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,5 года, впервые достигнув 72 лет. А смертность снизилась во всех возрастных группах: детей — на 12,5%, трудоспособного населения — на 3,3%, пожилых людей — на 0,8%.

Демографы отмечают, что продолжительность жизни растет благодаря развитию медицины.