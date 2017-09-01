О том, что лишний вес повышает риск развития онкологии, ученым известно давно. Но какие именно механизмы связывают эти понятия, до конца неясно. Изучая это вопрос, специалисты из Американской ассоциации исследований рака выяснили, что избыточная масса тела может влиять на развитие рака разными способами, в зависимости от типа жира и его расположения в организме, передает Eurekalert.

— Сегодня число страдающих от лишнего веса возрастает во всем мире. Вместе с тем, ожирение уже признано одним из основных факторов риска развития онкологии: с избыточным весом связаны 16 различных типов рака. Учитывая ситуацию, необходимо как можно скорее определить природу тревожной взаимосвязи и начать борьбу с ней, — говорит научный сотрудник Института по изучению рака имени Дж. Хантсмана в Университете Юты (США) Корнелия Ульрих.

По ее словам, проведенный обзор исследований за период с января 1946 года по март 2017 года дал ученым более глубокий взгляд на механизмы канцерогенеза (патофизиологический процесс зарождения и развития опухоли).

Например, ряд работ показали, что стромальные клетки жировой ткани проникают в раковые клетки и питают их, способствуя росту опухоли. По такому сценарию специалисты проследили, например, прогрессирование рака предстательной железы и рака молочной железы у пациентов с ожирением.

Ульрих отметила, что некоторые типы жира особенно " метаболически активны". Например, белая жировая ткань (есть еще коричневая и бежевая) была обнаружена в большом количестве у пациенток с тяжелой стадией рака груди.

Будущие исследования будут связаны с поиском способов блокирования процессов, связанных с ростом опухоли, отметила Ульрих.