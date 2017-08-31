Ученые нашли эффективный способ улучшить работу мозга

Группа исследователей из Университета Аалто в Финляндии и Хельсинского университета впервые улучшила работу мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции, пишет журнал Cerebral Cortex.



В ходе эксперимента ученые повлияли на метакогнитивные процессы путем возбуждения нейронов посредством коротких магнитных импульсов, что позволило людям эффективнее справляться с рядом задач на тактильное запоминание.



Метакогнитивными процессами или метапознанием называется способность людей отслеживать и контролировать собственные познавательные процессы: различные виды памяти, внимание, эмоции, принятие решений.