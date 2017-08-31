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Роспотребнадзор предупредил россиян о кишечной инфекции в Японии
В префектурах Гунма, Канагава и Саитама после приема пищи, купленной в супермаркетах и ресторанах, зарегистрировано 14 случаев заболеваний.
На больничной койке оказались дети в возрасте от 5 до 12 лет. У них обнаружили энтерогеморрагическую кишечную палочку. Источником опасной инфекции стал картофельный салат. Возбудитель попал в него с плохо пастеризованными яблоками.
Больше всего заболевших в префектуре Саитама, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора. Ведомство просит туристов учитывать данную информацию при планировании поездок.
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