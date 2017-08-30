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Роспотребнадзор обратился с предупреждением к россиянам
Фото: Spencer Platt / Getty Images
В Роспотребнадзоре заявили о распространении туберкулеза на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По словам сотрудников украинского филиала Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лечение туберкулеза на Украине «требует сегодня особого внимания властей в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом».
Международные эксперты, по данным Роспотребнадзора, отмечают «проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация». Речь идет об Одесской и Херсонской областях, где ежегодно регистрируется более ста случаев впервые выявленного туберкулеза на сто тысяч человек.
В ведомстве подчеркнули, что Украина с 2014 года вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями устойчивого к лекарствам туберкулеза.
По информации гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, мультирезистентный туберкулез возник в стране в связи с тем, что в предыдущие годы были сложности с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов. Кроме того, причиной распространения заболевания «остаются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи» как населению в целом, так и группам риска — бездомным, наркозависимым, бывшим заключенным.
В марте прошлого года эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» констатировали высокий уровень смертности от туберкулеза в России. При этом, по данным фонда, показатель смертности от туберкулеза в 2015 году в РФ снизился по сравнению с 2014 годом на 8,2 процента, составив девять случаев на сто тысяч населения. Однако за пять лет почти до пяти тысяч в год выросло число смертей от туберкулеза среди людей, имевших ВИЧ-инфекцию.
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