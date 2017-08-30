Роспотребнадзор обратился с предупреждением к россиянам

По словам сотрудников украинского филиала Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лечение туберкулеза на Украине «требует сегодня особого внимания властей в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом ».

Международные эксперты, по данным Роспотребнадзора, отмечают «проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация». Речь идет об Одесской и Херсонской областях, где ежегодно регистрируется более ста случаев впервые выявленного туберкулеза на сто тысяч человек.

В ведомстве подчеркнули, что Украина с 2014 года вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями устойчивого к лекарствам туберкулеза.

По информации гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, мультирезистентный туберкулез возник в стране в связи с тем, что в предыдущие годы были сложности с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов. Кроме того, причиной распространения заболевания «остаются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи» как населению в целом, так и группам риска — бездомным, наркозависимым, бывшим заключенным.

В марте прошлого года эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» констатировали высокий уровень смертности от туберкулеза в России. При этом, по данным фонда, показатель смертности от туберкулеза в 2015 году в РФ снизился по сравнению с 2014 годом на 8,2 процента, составив девять случаев на сто тысяч населения. Однако за пять лет почти до пяти тысяч в год выросло число смертей от туберкулеза среди людей, имевших ВИЧ-инфекцию.