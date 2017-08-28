СК: в Петропавловске-Камчатском в детской поликлинике работал врач с туберкулезом

Следственный комитет проводит проверку в детской поликлинике Петропавловска-Камчатского, где работал врач с опасной формой туберкулеза, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

"В одной из детских поликлиник Петропавловска-Камчатского осуществлял трудовую деятельность в качестве заведующего организационно-методическим кабинетом медицинский работник, у которого после обследования в связи с появившимися подозрениями со стороны других врачей, выявлено заболевание — двусторонний туберкулез легких", — рассказал он.

Следователи выясняют «все обстоятельства произошедшего, правильность и обоснованность действий руководства поликлиники, предоставившего возможность работнику с опасным вирусным заболеванием находиться в детском медицинском учреждении».