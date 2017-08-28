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СК: в Петропавловске-Камчатском в детской поликлинике работал врач с туберкулезом
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Следственный комитет проводит проверку в детской поликлинике Петропавловска-Камчатского, где работал врач с опасной формой туберкулеза, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
"В одной из детских поликлиник Петропавловска-Камчатского осуществлял трудовую деятельность в качестве заведующего организационно-методическим кабинетом медицинский работник, у которого после обследования в связи с появившимися подозрениями со стороны других врачей, выявлено заболевание — двусторонний туберкулез легких", — рассказал он.
Следователи выясняют «все обстоятельства произошедшего, правильность и обоснованность действий руководства поликлиники, предоставившего возможность работнику с опасным вирусным заболеванием находиться в детском медицинском учреждении».
Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, которым устанавливаются правила ведения регистра лиц, инфицированных ВИЧ, и регистра людей, больных туберкулезом.
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