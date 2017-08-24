Ученые рассказали, как победить пьянство

Исследователи из международной группы пришли к выводу, что победить алкоголизм возможно с помощью обычного убеждения.



Было доказано, что 11 минут обучения внимательности помогут победить пьянство.



Как передает издание International Journal of Neuropsychopharmacology, всего чуть больше 10 минут нужно для того, чтобы победить привязанность к алкоголю у человека. При этом разработанный метод оказался эффективнее, чем все методы, которые ранее были изучены учеными и применялись ими.



«Мы обнаружили, что очень короткое и простое упражнение по осознанности может помочь пьяницам за короткое время сократить количество потребляемого спиртного», — заявили авторы исследования, уточнив, что на это упражнение нужно всего 11 минут и после этого человек сможет отказаться от вредной и опасной зависимости или значительно снизить количество употребляемого спиртного.



В эксперименте приняли участие около ста добровольцев, которые не могли отказаться от употрбеления спиртного и пробовали различные методы избавления от этой зависимости. Оказалось, что 50% добровольцев практиковалась во внимательности, изучая телесные и духовные ощущения во время прослушивания аудиозаписи.



При использовании других методов эффективность борьбы с алкоголизмом составила около 10%, что значительно ниже.



Ученые говорят о том, что будут продолжать свои тесты, если они будут также показывать высокую эффективность, то будет доказано, что метод осознанности так важен для борьбы с алкогольной зависимостью.