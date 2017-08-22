Ученые рассказали о смертельной опасности сидячего образа жизни

Ученые из Новой Шотландии рассказали, что провели исследование о сидячем образе жизни. По их данным, люди, которые проводят свою жизнь в таком положение, очень сильно рискуют своим здоровьем.

Наиболее опасен такой образ жизни для уязвимых и слабых людей среднего и пожилого возраста, которые избегают даже небольшой физической активности.

По словам специалистов, пониженная физическая активность повышает риск смерти для людей среднего и пожилого возраста. Эту гипотезу подтвердило и специально проведенное учеными исследование. Оно показало, что у людей, которые ведут сидячий образ жизни, повышается риск смерти.

Исключение составляют люди, которые время от времени прибегают к умеренной физической активности.