В США зафиксирована вспышка чумы

В двух округах штата Аризона (США) были обнаружены блохи, переносящие чуму. Об этом сообщает ABC News.

Департамент здравоохранения округа Навахо призвал местных жителей принять меры предосторожности, «чтобы снизить риск заражения серьезным заболеванием, которое переносят блохи, грызуны, кролики и питающиеся ими хищники». «Болезнь может передаваться людям и другим животным через укус зараженной блохи или путем прямого контакта с зараженным животным», — отметили чиновники.

Они попросили людей избегать больных или мертвых животных, а также не выпускать домашних питомцев на улицу.

Вспышки чумы изредка отмечаются в юго-западных штатах США, в том числе и в Аризоне, когда за дождливой зимой наступает прохладное лето.

Симптомами чумы считаются внезапно начавшаяся лихорадка, головная боль, озноб, слабость опухшие лимфатические узлы.