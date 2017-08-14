Турецкие врачи скрывают реальные данные о вирусе Коксаки

Роспотребнадзор призывает россиян воздержаться от поездок в Анталью. Тем, кто уже там, в ведомстве советуют тщательней мыть руки и фрукты, пить только бутилированную воду.

Заболевших вирусом Коксаки, который по данным Роспотребнадзора поразил около 500 россиян, отдыхавших на курортах Турции, на самом деле еще больше. Об этом рассказывают сами туристы, обратившиеся за помощью к медикам.

По словам пострадавших, чтобы избежать паники и не сорвать курортный сезон, турецкие врачи маскируют вирус под другими диагнозами и отправляют пациентов лечиться домой.

Впервые об эпидемии заболевания заговорили в начале прошлой неделе — тогда Миндздрав Турции заявил о 348 заболевших и пообещал принять меры в связи со вспышкой опасного вируса. Однако количество заболевших россиян продолжает расти.

Роспотребнадзор призывает россиян воздержаться от поездок в Анталью. Тем, кто уже там, в ведомстве советуют тщательней мыть руки и фрукты, пить только бутилированную воду.