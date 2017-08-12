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Не берите в рот: ученые рассказали об опасности спиннеров
Фото: neosuvenir.ru
Игра со спиннерами опасна для здоровья. Об этом предупреждает Американская комиссия по безопасности продукции потребителей, сообщает РИА Новости. При игре со спиннером необходимо принимать меры предосторожности.
Комиссия приводит ряд параметров, по которым эта игрушка может представлять собой опасность. В частности, пластиковые и металлические спиннеры могут распадаться на мелкие части. Специалисты не рекомендуют давать игрушку малышам и следить за детьми постарше, чтоб они не тащили предмет в рот.
Кроме того, могут загореться батарейки, аккумуляторы и ИК-порты, имеющиеся у ряда моделей.
Проверить безопасность спиннеров рекомендуют и в Роспотребнадзоре.
Вращающаяся игрушка спиннер в последние месяцы набирает все большую популярность во всем мире. Он представляет собой неподвижную центральную часть и несколько лепестков, для запуска движения которых достаточно только легкого касания пальцами.
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