Не берите в рот: ученые рассказали об опасности спиннеров



Игра со спиннерами опасна для здоровья. Об этом предупреждает Американская комиссия по безопасности продукции потребителей, сообщает РИА Новости . При игре со спиннером необходимо принимать меры предосторожности.

Комиссия приводит ряд параметров, по которым эта игрушка может представлять собой опасность. В частности, пластиковые и металлические спиннеры могут распадаться на мелкие части. Специалисты не рекомендуют давать игрушку малышам и следить за детьми постарше, чтоб они не тащили предмет в рот.



Кроме того, могут загореться батарейки, аккумуляторы и ИК-порты, имеющиеся у ряда моделей.





Проверить безопасность спиннеров рекомендуют и в Роспотребнадзоре

Вращающаяся игрушка спиннер в последние месяцы набирает все большую популярность во всем мире. Он представляет собой неподвижную центральную часть и несколько лепестков, для запуска движения которых достаточно только легкого касания пальцами.