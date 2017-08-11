России предрекли эпидемию гепатита

России угрожает эпидемия гепатита С. Эксперты связывают стремительное распространение вирусного заболевания с отсутствием доступа к современной терапии. Часто люди заражаются вирусом при посещении стоматологов и косметических салонов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.



«Сегодня при переливании крови заразиться невозможно. Но очень большое количество пациентов заразились в кабинетах частных стоматологов. Немало пациентов заражаются в косметических салонах, некоторые поступают к нам после диализа», — заявила заведующая Пермским краевым гепатологическим центром Раиса Гальбрайх.



Во На сегодняшний день заболевание считается полностью излечимым, однако в 80% случаев гепатит С переходит в хроническую форму. Стоимость полного 8-недельного курса лечения достигает 600-800 тысяч рублей. В 1999 году в России заболевание хроническим гепатитом С равнялась 12,9 случая на 100 тысяч жителей. В 2016 году этот показатель вырос до 36,1 случая на 100 тысяч жителей. Предположительно, от гепатита С сегодня могут страдать порядка 4 миллионов россиян, из которых выявлено лишь 2,5 миллиона. И только 25% из пациентов наблюдаются у медиков. Пик заболевания приходится на граждан в возрасте 35-45 лет. Врачи отмечают, что многие из заражённых не подозревают о своём заболевании. Зачастую пациенты узнают о вирусе на стадии цирроза печени.Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют излечить 80% всех больных гепатитом С в мире.

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