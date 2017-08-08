Температура, жуткие волдыри и отеки: вирус Коксаки попал в Россию



Роспотребнадзор усилил контроль — из-за сообщений о вирусе Коксаки на турецких курортах. В Союзе туриндустрии заявили, что пошли первые отказы от путевок. Но инфекцию уже завезли в Россию: домой вернулись группы пострадавших туристов, с них и начался весь этот скандал.



Вирус, который передается воздушно-капельным путем и вакцины от которого не существует, разъехался по разным регионам. О нем известно уже в Москве, Калуге, Твери, Омске. До сих пор точно не установлено, сколько таких пострадавших, у которых температура под сорок, все тело покрыто сыпью, им буквально больно дышать, а с пальцев слезают ногти. Корреспондент РЕН ТВ Александр Надсадный отправился ко врачам вместе с заболевшими.



Юлия Голикова — одна из сотен тех, для кого турецкий отдых оказался вреден для здоровья. Теперь она бегает по врачебным кабинетам, лечит себя и своего сына от вируса Коксаки, который они подхватили на третий день своих каникул.

" Температура 40 держалась несколько дней. Тело покрылось жуткими волдырями, все ноги, все руки, вся спина" , — делится страшными подробностями она.



В разгар турецкого сезона вместо солнечных ванн и водных процедур Юлия бегала по врачам, сбивала температуру под сорок — в общем, спасалась, как умела. Турецкие медики факт инфекции признали, а вот администрация отеля от проблемы только отмахивалась, чтобы не накалять ситуацию и сохранить высокий сезон, хотя, по словам самих туристов, вирусом Коксаки болели все вокруг.



" Я видела детей с жуткими волдырями, с отекшими ногами. Мамы их ругались, куда-то ездили" , — говорит Юлия.



Но турецкие власти количество заболевших туристов не фиксируют — видимо, опасаясь, что придется объявлять эпидемию, а это удар по туриндустрии, которая в отсутствии отдыхающих из России и так переживала не лучшие времена.





" Как заявило генконсульство в Анталии по официальным данным турецких властей, за полгода заболели 95 человек, но вирус Коксаки подтвердился только у одного" , — рассказывает пресс-аташе посольства России в Турции Ирина Касимова

По имеющимся данным, пораженных вирусом Коксаки на курортах Турции становится с каждым днем все больше. Это Сергей из Омска. Только в этом материале он уже второй, кто подцепил вирус Коксаки. Сначала они отдыхали всей семьей, а потом все вместе лечились от тяжелых симптомов вируса.



Температура под сорок, сыпь и обезвоживание — таковы основные симптомы заболевания вирусом Коксаки. К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки. Передается вирус и воздушно-капельным путем.



" Вирус Коксаки может вызвать герпетическую ангину волдыри на всем теле и во рту тяжелая клиника. Вирус может вызывать и воспаление мозга" , — делится информацией доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.



Редкой, но опасной инфекцией заразиться может любой, причем очень легко — вирус передается по воздуху. Роспотребнадзор уже открыл электронную горячую линию. Количество заболевших необходимо знать, чтобы установить масштабы проблемы, а затем решить объявлять ли эпидемию.