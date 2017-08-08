Вирус в Турции: «Ни о чем подобном турагент не предупреждал»

Эпидемии энтеровирусной инфекции Коксаки в Турции нет, есть единичные случаи — с таким заявлением выступило Генконсульство России в Анталье. Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах вируса, который вынуждал туристов прерывать отдых.



Температура под 40, сыпь и обезвоживание — таковы основные симптомы заболевания вирусом Коксаки. К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки. Передается вирус и воздушно-капельным путем.





Турецкая сторона факт эпидемии отрицает. Однако вирус распространяется очень быстро, и сейчас заболевшие есть на всех морских курортах страны. Вот что рассказала Business FM москвичка Анна, вернувшаяся из Турции.

Анна жительница Москвы «Когда мы приехали в Турцию, слышали об этом вирусе от нашей знакомой, но думали, что нас это не коснется. Буквально через несколько дней у младшей дочери, ей год, поднялась температура. Максимум достигал 39,4. От нее, видимо, заразился старший ребенок, ему 12. Пугает тот факт, что ни о чем подобном наш турагент нас не предупреждал. Наверное, если в настоящий момент рассматривать, мне бы сказали „мои дети могут заразиться этим вирусом“, и у меня на руках маленький ребенок, я бы отказалась от этой поездки».



Тем не менее, массовых отказов от турпутевок не наблюдается. То ли наши люди не боятся, то ли наоборот боятся, но только потерять деньги. Если нет предупреждения МИД , то полностью вернуть их не получится, говорит генеральный директор Spaсe Travel Артур Мурадян







Артур Мурадян генеральный директор Spaсe Travel «До рекомендации МИД, Роспотребнадзора отказ от тура будет происходить по принципу возмещения фактически понесенных расходов туроператорами. То есть рассчитывать на полную стоимость автоматически тура в связи с тем, что вы боитесь туда ехать, туристы пока не могут. Этот вопрос можно будет решать только в суде. При этом надо понимать, что наши граждане классически являются не самыми пугливыми, и редко когда какие сообщения массово влияют на отказ от тура».

Вакцина против вируса еще не изобретена, и врачи могут лишь бороться с симптомами. Роспотребнадзор выпустил памятку для туристов, которые собираются провести отпуск на курортах Турции. Рекомендуется тщательно мыть руки, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи. Кроме того, гражданам советуют временно ограничить допуск детей в бассейны до того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется.



Также Роспотребнадзор сообщил о запуске «горячей линии» для обращений туристов, пострадавших от вируса Коксаки. В ведомстве просят при обращении указывать период нахождения в Турции, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, контактные данные, конкретное место отдыха и другие подробности.