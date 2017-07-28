Роспотребнадзор: Почти 95 млн человек в РФ было привито против гепатита В с 2000 г.

Более 5,2 млн. человек было вакцинировано в России против гепатита А в 2002-2016 гг. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Иммунизация населения против гепатита В проводится в рамках национального календаря профилактических прививок с 1996 г. С 2000 г. в РФ против гепатита В было привито свыше 94,5 млн человек. Иммунизация против вирусного гепатита А проводится лицам из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В 2002-2016 гг. против гепатита А в стране было вакцинировано более 5,2 млн человек, что способствовало ограничению распространения инфекции на территории страны (в 2016 г. показатель заболеваемости гепатитом А составил - 4,4 случая на 100 тыс. населения)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прививки от гепатита А применяются к медицинским работникам; работникам в сфере обслуживания населения, занятым на предприятиях пищевой промышленности, в организациях общественного питания, а также обслуживающих водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети; лицам, выезжающим в неблагополучные по гепатиту А регионы и страны.

В пресс-службе также отметили, что благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в России продолжает снижаться. В 2016 г. показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней - 0,94 и 1,2 случая на 100 тыс. населения соответственно.

Гепатит - это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами и другое. Однако наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E. Вирусы гепатиты A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки. Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь.