Ученые рассказали о пользе водки

Человек лучше запоминает информацию после стакана водки. К такому выводу пришли британские учёные Эксетерского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.



В ходе исследования удалось установить, что крепкий алкоголь резко ухудшает краткосрочную память, но улучшает долгосрочную усвояемость информации. В научном эксперименте приняли участие 88 человек в возрасте старше 18 лет. Учёные предложили испытуемым запомнить слова, в которых перепутаны буквы. После этого добровольцы из одной группы выпивали алкоголь и снова приступали к запоминанию. Контрольная проверка проводилась на утро следующего дня. Учёные выяснили, что та группа участников, где алкоголь не принимался, показала худший результат, чем те, кто пил стакан водки в перерыве.