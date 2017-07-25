Роспотребнадзор оценил качество воды в Черном море

Роспотребнадзоре назвали неблагоприятной ситуацию на пляжах Каспийского и Балтийского морей, а также Приморья. Ситуация на побережьях Черного и Азовского морей оценивается как контролируемая. Об этом пишут «Известия»

По данным дагестанского управления ведомства, купальные зоны в Каспийске и Махачкале замусорены, там не организован лабораторный контроль за качеством морской воды и песка, а также не решен вопрос очистки сточных вод.

Кроме того, в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что все водные акватории Петербурга (в том числе и Финский залив) не соответствуют санитарным нормам. Если случайно выпить такую воду, можно заразиться острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также гепатитом А, отмечают «Известия».

В Приморском крае чиновники разрешили купаться только на десяти пляжах из 25.

При этом ситуацию с качеством воды на черноморском и азовском побережьях в этом году оценили как контролируемую. На черноморском побережье самая чистая вода — в северной части, например в Анапе.

В целом по итогам 2016 года опасные бактерии обнаружены почти в десяти процентах проб морской воды на российских пляжах, а в шести процентах проб — вредные примеси.