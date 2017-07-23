Вирусолог объяснил, почему сразу три сибирских города оказались в лидерах по заболеваемости ВИЧ

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский в беседе с RT объяснил, почему среди городов-лидеров по распространению ВИЧ оказались Новосибирск, Иркутск и Кемерово.

«На Урале и частично в Поволжье преобладают территории с преимущественно городским населением, которое концентрируется вокруг крупных промышленных городов. Из-за этого получается, что уровень ВИЧ-инфекции выше в процентном соотношении, чем в районах, где есть большое сельское население, например, в Центральной России. В больших городах люди всегда более активно общаются друг с другом, легче находят себе партнёра. В деревнях это всё происходит значительно медленнее», — пояснил он.

Чтобы уменьшить число инфицированных ВИЧ, по мнению Покровского, в России необходимо увеличить количество профилактических мероприятий в виде информирования населения.