Бионический глаз вернул слепому пациенту зрение

Московские хирурги впервые в России провели уникальную операцию — вживление бионического глаза. Их пациентом стал 59-летний житель Челябинска. Протез, который установили врачи, американского производства, однако со временем должны и появиться и российские аналоги. Как современные технологии позволяют человеку в буквальном смысле стать киборгом?

Он не различает цветов, не может разглядеть многочисленные детали, доступные глазу здорового человека. Александр Ульянов из Челябинска видит мир размыто и исключительно черно-белым, но и это для него счастье: последние двадцать лет он был полностью слеп. Сложнейшая шестичасовая операция по установке ретинальных имплантов осуществлялась на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА . Александр Ульянов — особенный пациент, первый подобный в России и 41-й в мире, кому был установлен бионический глаз.

За послеоперационным периодом пристально следят не только лучшие офтальмологи, но и лично министр здравоохранения России. Бионическое направление Вероника Скворцова называет одним из самых перспективных в отечественной медицине. Электрические импульсы в установленный Григорию Ульянову чип стали пускать лишь неделю назад, но пациент уже показывает отличные результаты. Теперь самое главное – реабилитация.

"Здесь есть два момента. Мозг как мощнейший биологический компьютер имеет, во-первых, воспоминания исходного видения. У Григория Александровича, нашего первого пациента, ему сейчас 59 лет, зрение ушло около 20 лет назад. Ему уже было более 35 лет, зрительные образы в мозге хранятся, и есть возможность с помощью специальных реабилитационных технологий повышения пластичности мозга соединить получаемую сейчас информацию так, как она получается, с теми зрительными образами, которые хранятся в корковых полях ", — поясняет Вероника Скворцова.

Имплант "Аргус 2" – второе поколение подобных устройств. Первые давали четкость изображения в два раза меньше. Опыт по вживлению и наблюдению в послеоперационном периоде крайне важен для российской медицины. В скором времени российское здравоохранение сможет предложить отечественные аналоги зарубежным разработкам.

"Феноменально совершенно результат. За последние два года очень много у нас появилось собственных медицинских приборов из разных полей — медицины, биомедицины, — которые столь же эффективны, как наши ракеты, коллайдеры, которые работают в Германии на наших компонентах. И мы ожидаем прорыва в ближайшие годы", — продолжила Вероника Скворцова.

Теперь первостепенная задача российских медиков — усовершенствовать процесс реабилитации подобных пациентов. А в долгосрочных планах – создание профильных центров, оказывающих весь спектр высокотехнологичной помощи слепоглухим людям, в том числе, бесплатные операции по бионическому протезированию. Вторая в России операция по вживлению бионического глаза состоится уже этой осенью.