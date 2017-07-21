Названы главные способы избежать слабоумия

Международный коллектив ученых назвал главные способы предотвращения развития у пожилых людей деменции (приобретенного слабоумия). Соответствующий доклад опубликован в журнале The Lancet, кратко о нем сообщает The Guardian

Эксперты отмечают, что примерно 35 процентов случаев деменции можно избежать, изменив образ жизни. При этом необходимо обратить большее внимание на образование, физическую активность, артериальное давление и слух.

Специалисты полагают, что примерно семь процентов случаев приобретенного слабоумия можно было бы избежать, выделив главный генетический фактор, связанный с развитием соответствующих заболеваний (например, болезней Альцгеймера, Паркинсона или Хантингтона).

С ранним развитием деменции связаны потеря слуха, низкий уровень образования и курение. Риск развития приобретенного слабоумия увеличивается из-за депрессии, социальной изоляции, сахарного диабета, высокого кровяного давления, ожирения и низкой физической активности.

В настоящее время в мире у примерно 50 миллионов человек наблюдается деменция. К 2050 году, при сохранении современных темпов распространения соответствующих заболеваний, данное число должно утроиться.