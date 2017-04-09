Ученые нашли в человеческом теле пять ненужных органов

Ученые озвучили список из пяти органов, в которых современный человек уже не нуждается. К числу так называемых "рудиментов" отнесли копчик, аппендикс, зубы мудрости, ушные мышцы и третье веко.

Исследователи говорят, что прежде все органы из этого списка были необходимы для выживания человека, но в современных условиях стали бесполезными.

В частности, зубы мудрости наши пращуры использовали для того, что разжевать волокнистую пищу. Целям пищеварения служил и аппендикс. Ушные мышцы помогали четче улавливать звук, а копчик остался нам напоминанием о "хвостатом" прошлом всего человечества.