В Минобороны Украины трудится раскрепощенная «БДСМ-Зая»

В соцсетях разгорается скандал вокруг 29-летней киевлянки Александры Макаревич. Прославившаяся эротическими снимками и фотографиями красивой жизни длинноногая блондинка оказалась сотрудницей Минобороны Украины.

В украинском военном ведомстве отказались отвечать на вопросы о Макаревич, сославшись на «секретность персональных данных».

О Макаревич известно, что она не замужем, получила в Киеве юридическое образование и у нее есть молодой человек. Девушка любит тусовки, яхты, дорогие иномарки и не спешит удалять со своих страниц в соцсетях эротичные снимки, в том числе фотосессию в стиле БДСМ, где они с подругой изображали лесбиянок, пишет сайт kp.ru.

«Моё эго выставлено напоказ человечеству, как профиль в Фейсбуке. Моя тень скрыта за масками, словами, действиями. В основном мне удаётся рассказать о себе позитивной. А меня негативную ощущают люди интуитивно, когда ощущают за внешней картинкой мои манипуляции и ложь», — пишет о себе Макаревич.

Остается вопрос — чем она занимается на работе в Минобороны?

Это не первый скандал в Сети с участием молодых и раскованных украинских госслужащих.