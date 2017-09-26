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Михалков официально выведен из попечительского совета Фонда кино
Режиссер Никита Михалков перестал быть членом попечительского совета Фонда кино. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".
"Исключить из состава попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии… Михалкова Н. С. ", — говорится в документе.
Режиссер написал заявление о выходе из попечительского совета Фонда кино 8 сентября, а о намерении покинуть его объявил 23 августа.
Ранее Михалков назвал Фонд кино ответственным за скандал вокруг "Матильды".
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