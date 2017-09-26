Михалков официально выведен из попечительского совета Фонда кино

Режиссер Никита Михалков перестал быть членом попечительского совета Фонда кино. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".



"Исключить из состава попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии… Михалкова Н. С. ", — говорится в документе.

