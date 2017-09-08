Михалков написал заявление о выходе из попечительского совета Фонда кино

Глава союза кинематографистов Никита Михалков направил письменное заявление о выходе из состава попечительского совета Фонда кино, сообщила пресс-служба режиссера.

Ранее Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает.

"Я подтверждаю свое желание выйти из состава попечительского совета Фонда кино, что касается письменного заявления, оно отправлено", — цитирует пресс-служба Михалкова.