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Рош ха-Шана: как евреи отмечают Новый год

В 2017 году Рош Ха-Шана начался 20 сентября с заходом солнца и будет длится два дня — по иудейскому летоисчислению праздник знаменует наступление 5778 года с момента сотворения мира. В Рош Ха-Шана, по еврейской традиции, предопределяются судьбы и события всего следующего года. Как евреи отмечают Новый год — в нашей фотогалерее
11:37 фоторепортаж
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Еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь).
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В этот день положено не работать, трубить в шофар и совершать жертвоприношения
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В дни празднования в синагогах обязательно несколько раз трубят в шофар (духовой музыкальный инструмент из бараньего рога), вызывая верующих на Божественный суд и призывая к переосмыслению своих поступков, покаянию, доброте помыслов
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Считается, что праздник отмечается в годовщину не Первого, а Шестого дня Сотворения мира, когда Бог создал человека
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Считается, что в этот день мир предстает перед Божьим судом. У верующих есть десять дней, чтобы проанализировать свои поступки, дать отчет за минувший год, раскаяться в совершенных неблаговидных поступках. Завершает дни искупления Йом-Кипур — "День прощения" или "Судный день" — один из главных еврейских праздников, когда выносится окончательное решение о судьбе человека в наступившем году
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