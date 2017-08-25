Рош ха-Шана: как евреи отмечают Новый год
В 2017 году Рош Ха-Шана начался 20 сентября с заходом солнца и будет длится два дня — по иудейскому летоисчислению праздник знаменует наступление 5778 года с момента сотворения мира. В Рош Ха-Шана, по еврейской традиции, предопределяются судьбы и события всего следующего года. Как евреи отмечают Новый год — в нашей фотогалерее
11:37 фоторепортаж
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