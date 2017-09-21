СМИ: Минприроды назвало наиболее загрязненные города России

Министерство природы подготовило государственный доклад с указанием городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Об этом сообщают «Известия».

В число самых загрязненных городов попали Биробиджан, Благовещенск, Магнитогорск, Норильск, Улан-Удэ, Чита, Красноярск. Также в этом списке представлены города Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск и Шелехов.

Как сообщили в министерстве, за последние три года в стране ухудшилась ситуация с выбросами в атмосферу вредных веществ. Отмечается, что в 2014-2016 годах в России выросла заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха: среди детей — в 1,7 раза, а среди взрослых — в 1,5 раза.

При этом в докладе указывается, что наиболее неблагоприятная ситуация зафиксирована в Сибирском федеральном округе. В частности в Иркутской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.