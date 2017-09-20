Обнародовано видео ударов по боевикам, заблокировавшим российских военных



Минобороны РФ обнародовало видео воздушных ударов по окруживших российских военных боевикам в зоне деэскалации "Идлиб".

На кадрах видно, как авиация атакует исламистов, которые перешли в наступление на севере сирийской провинции Хама. Террористы, которые продвинулись на несколько километров вперед, окружили российских силовиков, которые контролировали соблюдение перемирия в зоне деэскалация.