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Обнародовано видео ударов по боевикам, заблокировавшим российских военных
Минобороны РФ обнародовало видео воздушных ударов по окруживших российских военных боевикам в зоне деэскалации "Идлиб".
На кадрах видно, как авиация атакует исламистов, которые перешли в наступление на севере сирийской провинции Хама. Террористы, которые продвинулись на несколько километров вперед, окружили российских силовиков, которые контролировали соблюдение перемирия в зоне деэскалация.
В Генштабе ВС РФ сообщили, что российская авиация за сутки ликвидировала около 850 террористов и поразила 187 объектов. Во время контратаки были ранены трое российских военных. В итоге войскам России и Сирии удалось прорвать кольцо окружения боевиков и восстановить положение в зоне деэскалации.
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