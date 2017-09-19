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По секрету: граждане бегут из России
Фото: Чудесные лапоточки
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
«Вообще-то я думал валить»
Вообще-то я собирался валить. Но жизнь повернулась иначе
Как справиться с боссом?
У миллениалов и следующих за ними представителей поколения Y есть общее название — поколение «Я».
Как выжить в России
Здорово, братва! Придумали своё дело? И что, идея есть и всё готово? Спешу вас расстроить. Скорее всего, оно, дело это, не взлетит.
"Я приехала из России в короне"
Кате Розеноер пришлось безрезультатно посетить десятки собеседований, основать тревел-сервис LocalEyes.Tlv, прогореть, плакать из-за сорвавшихся заказов и того, что у семьи заканчиваются деньги, прежде чем найти себя в Израиле.
Коррпуция в России — это миф
Коррумпированные чиновники считаются одной из самых больших проблем России. В рейтинге Transparency International 2015 года Россия заняла 119-е место из 167 позиций (первые места занимают страны с низким уровнем коррупции).
Это провал: как Apple теряет рынки
Если выводить продукт на зарубежный рынок, но плохо разобраться в специфике страны, можно потерпеть убытки, а в некоторых случаях и испортить репутацию.
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