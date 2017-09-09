Астроном рассказал о таинственном падении метеорита на Кубани



Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН , прокомментировал загадочнее явление, которое засняли накануне жители Кубани.

На кадрах шарообразный объект пролетает по ночному небу, после чего распадается и исчезает. Некоторые предполагают, что это метеорит.



"Пока трудно сказать, что-то определенное по поводу этого события. Очень похоже на метеорит, но слишком медленно шар движется по небу, и звукового сопровождения не было. Пока очень мало информации. Больше похоже на вхождение в атмосферу рукотворного объекта, космического мусора, такие события происходят, к сожалению, на нас же иногда падает этот мусор. Как правило, эти объекты сгорают в верхних слоях атмосферы", — рассказал Дмитрий Вибе.